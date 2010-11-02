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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 чер, 2020 10:48
Вкладчик1234 написав:
Процентные ставки по депозитке и коко-дебит
снова снижают? только ж снизили коко-дебит до 10%
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 27 чер, 2020 10:50, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
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vitaliian
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Додано: Суб 27 чер, 2020 10:49
vitaliian написав: Вкладчик1234 написав:
Процентные ставки по депозитке и коко-дебит
снова снижают? только ж снизили до 10%
Уже 9%
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Adast
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Додано: Суб 27 чер, 2020 10:51
Adast написав:
Уже 9%
на сайте по прежнему светит 10% и в условиях тоже
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
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vitaliian
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Додано: Суб 27 чер, 2020 10:54
https://www.forward-bank.com/press-cent ... produktam/
vitaliian написав:
на сайте по прежнему светит 10% и в условиях тоже
СпортБанк тоже до сих пор 12% показывает у себя на сайте)
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Adast
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Додано: Суб 27 чер, 2020 11:56
Adast написав:Рукожопы даже не смогли настроить что бы звонки получали лишь те клиенты, у которых есть соотвествующий продукт.
А если не брать трубку, то делают 5 звонков в течении часа.
"Молодцы", блин. Я-то думал там пожар, а у них процентные ставки.
На горячке на вопрос че хотели то - "я не знаю, если что-то важное, вам ещё позвонят".
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Alpha1251
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Додано: Суб 27 чер, 2020 12:21
Alpha1251 написав:
А если не брать трубку, то делают 5 звонков в течении часа.
сьогодні робо-дівка діставала
прийшлось задовільнити її одиничкою
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greenozon
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Додано: Суб 27 чер, 2020 13:21
greenozon написав: Alpha1251 написав:
А если не брать трубку, то делают 5 звонков в течении часа.
сьогодні робо-дівка діставала
прийшлось задовільнити її одиничкою
Одновременно позвонили на 3 номера. Не успел ни на один, пока сравнивал номера звонивших. Жду повторов.
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lel
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Додано: Суб 27 чер, 2020 13:24
lel написав:
Одновременно позвонили на 3 номера. Не успел ни на один, пока сравнивал номера звонивших. Жду повторов.
DDoS-атака прямо)))
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Adast
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Додано: Суб 27 чер, 2020 13:33
lel написав:Одновременно позвонили на 3 номера. Не успел ни на один, пока сравнивал номера звонивших. Жду повторов.
Подготовьтесь следующая атака будет так же синхронно. )
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Aps
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