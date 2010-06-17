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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 чер, 2020 20:11
Adast написав: vitaliian написав: Вкладчик1234 написав:
Процентные ставки по депозитке и коко-дебит
снова снижают? только ж снизили до 10%
Уже 9%
Куму в отделении сказали, что 9% будет с 15.07
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Кассандра
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Додано: Суб 27 чер, 2020 20:25
Кассандра
на сайте написано для всех, а не только куму https://www.forward-bank.com/press-cent ... m-produkt/
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Суб 27 чер, 2020 22:15
omb
так написали бы об этом Adastу
молодой человек, а не мне! И вообще - проходите мимо. А знаете почему?! Потому что вас таких много - выскакивающих из не откуда, а потом прячущихся не известно куда.
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Кассандра
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Додано: Суб 27 чер, 2020 23:11
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 28 чер, 2020 00:11
clientage написав:
А чо по Сберегательному щас?
Оппа, нашёл, 8%
мда... мельчаєм
колись було значно цікавіше!
було 3 щаблі, від 200К було 12% вроді
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greenozon
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Додано: Нед 28 чер, 2020 06:17
greenozon написав:колись було значно цікавіше!
Колись була колбаса по 2.20
.......
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Boundless
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