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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4139414041414142>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 20:11

  Adast написав:
  vitaliian написав:
  Вкладчик1234 написав:Процентные ставки по депозитке и коко-дебит
снова снижают? только ж снизили до 10%

Уже 9% :lol:

Куму в отделении сказали, что 9% будет с 15.07
Кассандра
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 20:25

Кассандра на сайте написано для всех, а не только куму https://www.forward-bank.com/press-cent ... m-produkt/
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 22:15

omb так написали бы об этом Adastу молодой человек, а не мне! И вообще - проходите мимо. А знаете почему?! Потому что вас таких много - выскакивающих из не откуда, а потом прячущихся не известно куда.
Кассандра
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 23:11

А чо по Сберегательному щас?
Оппа, нашёл, 8% :P
https://www.forward-bank.com/press-cent ... -rakhunku/
Востаннє редагувалось clientage в Нед 28 чер, 2020 09:52, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 00:11

Re: Форвард Банк Forward Bank

  clientage написав:А чо по Сберегательному щас?
Оппа, нашёл, 8%

мда... мельчаєм
колись було значно цікавіше!
було 3 щаблі, від 200К було 12% вроді
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 06:17

Re: Форвард Банк Forward Bank

greenozon написав:колись було значно цікавіше!

Колись була колбаса по 2.20
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 07:20

  Boundless написав:
greenozon написав:колись було значно цікавіше!

Колись була колбаса по 2.20

і Ескімо на палочці за 11 коп!!!
http://prntscr.com/t7rlm2

https://youtu.be/LCf0lC2CjRQ
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 08:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

  lubopytnaya написав:Робобаба сообщает всем подряд

Ну а вдруг Вам скучно, а тут звонок от милой робобабы :)
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 09:05

Как-то не обращал внимания раньше пока проценты были приятные и не снижались каждый месяц.

При окончании депозита в выходной его автопродление срабатывает раньше даты окончания.

В моём случае окончание в воскресенье, но уже вчера депозит значился как продлённый.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 09:08

vitaliy_berdinskikh я сразу после открытия отменяю пролонгацию, потом если надо включаю
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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