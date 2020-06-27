Відчувається що криза якщо не прийшла то на підході до Таріко в банку в Московії.
Клієнтам Фарса не розслаблятись.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 28 чер, 2020 09:57
Відчувається що криза якщо не прийшла то на підході до Таріко в банку в Московії.
Клієнтам Фарса не розслаблятись.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 28 чер, 2020 10:08
Удивительно что вообще оказалось включенным автопродление. Хотя конечно может то я сам шляпа, но обычно автопродление всегда отключаю.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Нед 28 чер, 2020 10:10
Квесторе_поверніться а мы то причем, это НБУ пусть не расслабляется
Кешбечные карты!
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