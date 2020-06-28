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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4139414041414142

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 09:57

https://www.banki.ru/banks/ratings/?BAN ... 2020-05-01
Відчувається що криза якщо не прийшла то на підході до Таріко в банку в Московії.
Клієнтам Фарса не розслаблятись.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 10:08

  omb написав:vitaliy_berdinskikh я сразу после открытия отменяю пролонгацию, потом если надо включаю
Удивительно что вообще оказалось включенным автопродление. Хотя конечно может то я сам шляпа, но обычно автопродление всегда отключаю.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Подякував: 185 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 10:10

Квесторе_поверніться а мы то причем, это НБУ пусть не расслабляется
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 17:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

Не знаете на что кешбек будет в июле?
Промокод от Минфина и Finans.ua E7PVOOG При заявке на депозит дарится 50 грн.
Лагуна
 
Повідомлень: 106
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Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 18:13

Лагуна до завтра надо подождать
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1528
З нами з: 08.04.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 99 раз.
 
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  #<1 ... 4139414041414142
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