Форвард Банк Forward Bank
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 28 чер, 2020 09:57
https://www.banki.ru/banks/ratings/?BAN ... 2020-05-01
Відчувається що криза якщо не прийшла то на підході до Таріко в банку в Московії.
Клієнтам Фарса не розслаблятись.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB за 200 грн КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 33921
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1694 раз.
Профіль
Додано: Нед 28 чер, 2020 10:08
omb написав: vitaliy_berdinskikh
я сразу после открытия отменяю пролонгацию, потом если надо включаю
Удивительно что вообще оказалось включенным автопродление. Хотя конечно может то я сам шляпа, но обычно автопродление всегда отключаю.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce , U K та E U рахунки в PL TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44 Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Повідомлень: 750
З нами з: 06.08.19
Подякував: 185 раз.
Подякували: 77 раз.
Профіль
Додано: Нед 28 чер, 2020 10:10
Квесторе_поверніться а мы то причем, это НБУ пусть не расслабляется
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
Повідомлень: 1529
З нами з: 08.04.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 99 раз.
Профіль
Додано: Пон 29 чер, 2020 17:10
Не знаете на что кешбек будет в июле?
Промокод от Минфина и Finans.ua E7PVOOG При заявке на депозит дарится 50 грн.
Лагуна
Повідомлень: 106
З нами з: 12.05.14
Подякував: 94 раз.
Подякували: 5 раз.
Профіль
Додано: Пон 29 чер, 2020 18:13
Лагуна до завтра надо подождать
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
Повідомлень: 1529
З нами з: 08.04.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 99 раз.
Профіль
Додано: Пон 29 чер, 2020 19:12
vitaliy_berdinskikh написав: omb написав: vitaliy_berdinskikh
я сразу после открытия отменяю пролонгацию, потом если надо включаю
Удивительно что вообще оказалось включенным автопродление. Хотя конечно может то я сам шляпа, но обычно автопродление всегда отключаю.
У меня та же история - вроде все было отключено, а депозит продлился под крайне невыгодный процент. Химичат что ли...
ishvara
Повідомлень: 1541
З нами з: 09.12.12
Подякував: 254 раз.
Подякували: 84 раз.
Профіль
Додано: Вів 30 чер, 2020 11:50
В обновленном приложении в выписке (списке операций) по картам заметил - сразу после операции в выписке нет пунктов "остаток", "комиссия" и квитанции. Только дата и время. Значит, операция в блоке.
После проводки появляются "остаток", "комиссия" и квитанция.
rollo
Повідомлень: 780
З нами з: 20.10.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 74 раз.
Профіль
Додано: Вів 30 чер, 2020 11:56
rollo написав:
В обновленном приложении в выписке (списке операций) по картам заметил - сразу после операции в выписке нет пунктов "остаток", "комиссия" и квитанции. Только дата и время. Значит, операция в блоке.
После проводки появляются "остаток", "комиссия" и квитанция.
А фича кириллица/латиница работают?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 31791
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2528 раз.
Подякували: 3708 раз.
Профіль
2
Додано: Вів 30 чер, 2020 12:04
какие категории кешбэков ожидаем в июле?
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
vitaliian
Повідомлень: 4019
З нами з: 06.04.16
Подякував: 865 раз.
Подякували: 1156 раз.
Профіль
Додано: Вів 30 чер, 2020 12:16
clientage написав: rollo написав:
В обновленном приложении в выписке (списке операций) по картам заметил - сразу после операции в выписке нет пунктов "остаток", "комиссия" и квитанции. Только дата и время. Значит, операция в блоке.
После проводки появляются "остаток", "комиссия" и квитанция.
А фича кириллица/латиница работают?
Это же не Тася! Тут другие фичи.
rollo
Повідомлень: 780
З нами з: 20.10.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 74 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
87192
10231163
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
18268
2562896
6932
895206