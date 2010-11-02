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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4140414141424143

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 12:17

  vitaliian написав:какие категории кешбэков ожидаем в июле?

Неожидаемые. :mrgreen:
rollo
 
Повідомлень: 780
З нами з: 20.10.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 74 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 12:33

  omb написав:Карамболь все страховки надо отключить

Сегодня зашёл в отделение, попросил отключить страховку... тут же полетели отмазки типа только в следующем месяце можно... позвонил в КЦ - горячка подтвердила, что страховку можно отключить когда угодно... тогда началали требовать договор, когда узнали, что его с собой нет(взял только паспорт и код) - перестали даже разговаривать... сейчас приехал домой за договором... что ещё взять с собой и где на них искать управу, если опять будут отказываться отключить страховку в этом месяце?
На карте уже лежит 50к... кред. лимит ноль... вопрос - мне чем то грозит день задержки с отключением этой страховки и перенос этого действа на июль или нет?
Карамболь
 
Повідомлень: 580
З нами з: 12.12.12
Подякував: 8 раз.
Подякували: 33 раз.
 
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  #<1 ... 4140414141424143
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