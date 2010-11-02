omb написав:Карамболь
все страховки надо отключить
Сегодня зашёл в отделение, попросил отключить страховку... тут же полетели отмазки типа только в следующем месяце можно... позвонил в КЦ - горячка подтвердила, что страховку можно отключить когда угодно... тогда началали требовать договор, когда узнали, что его с собой нет(взял только паспорт и код) - перестали даже разговаривать... сейчас приехал домой за договором... что ещё взять с собой и где на них искать управу, если опять будут отказываться отключить страховку в этом месяце?
На карте уже лежит 50к... кред. лимит ноль... вопрос - мне чем то грозит день задержки с отключением этой страховки и перенос этого действа на июль или нет?