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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4141414241434144>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 12:17

  vitaliian написав:какие категории кешбэков ожидаем в июле?

Неожидаемые. :mrgreen:
rollo
 
Повідомлень: 782
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 12:33

  omb написав:Карамболь все страховки надо отключить

Сегодня зашёл в отделение, попросил отключить страховку... тут же полетели отмазки типа только в следующем месяце можно... позвонил в КЦ - горячка подтвердила, что страховку можно отключить когда угодно... тогда началали требовать договор, когда узнали, что его с собой нет(взял только паспорт и код) - перестали даже разговаривать... сейчас приехал домой за договором... что ещё взять с собой и где на них искать управу, если опять будут отказываться отключить страховку в этом месяце?
На карте уже лежит 50к... кред. лимит ноль... вопрос - мне чем то грозит день задержки с отключением этой страховки и перенос этого действа на июль или нет?
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 13:25

  vitaliian написав:какие категории кешбэков ожидаем в июле?


отели и авиабилеты
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 13:26

  cohan написав:
  vitaliian написав:какие категории кешбэков ожидаем в июле?


отели и авиабилеты

і ліки, 20%
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 13:36

  Карамболь написав:
  omb написав:Карамболь все страховки надо отключить

Сегодня зашёл в отделение, попросил отключить страховку... тут же полетели отмазки типа только в следующем месяце можно... позвонил в КЦ - горячка подтвердила, что страховку можно отключить когда угодно... тогда началали требовать договор, когда узнали, что его с собой нет(взял только паспорт и код) - перестали даже разговаривать... сейчас приехал домой за договором... что ещё взять с собой и где на них искать управу, если опять будут отказываться отключить страховку в этом месяце?
На карте уже лежит 50к... кред. лимит ноль... вопрос - мне чем то грозит день задержки с отключением этой страховки и перенос этого действа на июль или нет?

ничем не грозит
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 14:04

категории отстой https://www.forward-bank.com/press-cent ... 2020-roku/
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 14:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

  vitaliian написав:какие категории кешбэков ожидаем в июле?

https://www.forward-bank.com/about/actions/files-akciy/2020/072020/cashback_calendar_KOKO_july.jpg
  • Бонус 50 грн за оформление карты monobank: https://monobank.ua/r/nGvp
  • Бонус 100/50 грн за оформление КОКО кард от Forward Bank: http://lx4.me/c/J9gpURdN
Monk23
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 14:08

Карамболь если надо кредлимит прийдется открыть депозиты :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 14:15

  omb написав:если надо кредлимит прийдется открыть депозиты :)

Мне и без депо налили. :shock:
Кешбек від МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
    tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221
Отримай бонус за оформлення картки:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 14:15

  omb написав:категории отстой https://www.forward-bank.com/press-cent ... 2020-roku/

Не все так плохо!
В кафе-рестораны ходим, одежду-обувь покупаем (Пудра отдохнёт, а по КоКо вменяемые курсы по покупкам за границей (может выпустят :roll: )), спортом и спортшопингом тоже занимаемся (отдохнёт спорткарта).
:D
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