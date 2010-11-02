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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 чер, 2020 12:17
vitaliian написав:
какие категории кешбэков ожидаем в июле?
Неожидаемые.
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rollo
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Додано: Вів 30 чер, 2020 12:33
omb написав:Карамболь
все страховки надо отключить
Сегодня зашёл в отделение, попросил отключить страховку... тут же полетели отмазки типа только в следующем месяце можно... позвонил в КЦ - горячка подтвердила, что страховку можно отключить когда угодно... тогда началали требовать договор, когда узнали, что его с собой нет(взял только паспорт и код) - перестали даже разговаривать... сейчас приехал домой за договором... что ещё взять с собой и где на них искать управу, если опять будут отказываться отключить страховку в этом месяце?
На карте уже лежит 50к... кред. лимит ноль... вопрос - мне чем то грозит день задержки с отключением этой страховки и перенос этого действа на июль или нет?
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Карамболь
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Додано: Вів 30 чер, 2020 13:25
vitaliian написав:
какие категории кешбэков ожидаем в июле?
отели и авиабилеты
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cohan
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Додано: Вів 30 чер, 2020 13:26
cohan написав: vitaliian написав:
какие категории кешбэков ожидаем в июле?
отели и авиабилеты
і ліки, 20%
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 30 чер, 2020 13:36
Карамболь написав: omb написав:Карамболь
все страховки надо отключить
Сегодня зашёл в отделение, попросил отключить страховку... тут же полетели отмазки типа только в следующем месяце можно... позвонил в КЦ - горячка подтвердила, что страховку можно отключить когда угодно... тогда началали требовать договор, когда узнали, что его с собой нет(взял только паспорт и код) - перестали даже разговаривать... сейчас приехал домой за договором... что ещё взять с собой и где на них искать управу, если опять будут отказываться отключить страховку в этом месяце?
На карте уже лежит 50к... кред. лимит ноль... вопрос - мне чем то грозит день задержки с отключением этой страховки и перенос этого действа на июль или нет?
ничем не грозит
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Додано: Вів 30 чер, 2020 14:04
Кешбечные карты!
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Додано: Вів 30 чер, 2020 14:05
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Додано: Вів 30 чер, 2020 14:08
Карамболь
если надо кредлимит прийдется открыть депозиты
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Вів 30 чер, 2020 14:15
Не все так плохо!
В кафе-рестораны ходим, одежду-обувь покупаем (Пудра отдохнёт, а по КоКо вменяемые курсы по покупкам за границей (может выпустят
)), спортом и спортшопингом тоже занимаемся (отдохнёт спорткарта).
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rollo
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