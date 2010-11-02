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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4142414341444145>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 14:15

  omb написав:категории отстой https://www.forward-bank.com/press-cent ... 2020-roku/

А де они МСС для этих категорий указывают?
Сильно там шмотки от треников отличаются? :P :P
Послуги в ресторанах, кафе, барах тощо 6%
5811, 5812, 5813,5814

Спеціалізовані магазини з продажу одягу, взуття, аксесуарів для чоловіків, жінок та дітей 8%
5131, 5137, 5139, 5661, 5681, 5691, 5697, 5698, 5699, 5931, 5948, 5949, 5621, 5631, 5641, 5651, 5655, 5931, 5310, 5611

Магазини спортивного одягу та взуття, спорттовари, веломагазини та спортивні клуби 12%
5655, 5940, 5941, 7911, 7941, 7992, 7997, 5139, 7999
Востаннє редагувалось clientage в Вів 30 чер, 2020 14:24, всього редагувалось 2 разів.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 14:18

Что-то они с МСС натупили - 5139 и 5655 сразу как одежда и как спорт числятся.
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 14:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

категории просто жесть, нехватает цветы и животные.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 14:30

  vitaliian написав:категории просто жесть, нехватает цветы и животные.

подхоодит, мне кеды нуна купить :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 14:31

  omb написав:Карамболь если надо кредлимит прийдется открыть депозиты :)

Полгода немного превышаю фонд в валюте.
Плюс к этому на дебетках почти всегда ещё по +14999грн.
Предлагают только кеш-кредит
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 14:37

  Вкладчик1234 написав:Полгода немного превышаю фонд в валюте.
Плюс к этому на дебетках почти всегда ещё по +14999грн.
Предлагают только кеш-кредит

Мне тоже кажется что в случае с Форвард, депозиты никак не влияют на кредлимит.
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 14:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

Хехе, думаю коко в липні попрацює. Бо алла мені на кабаки навряд чи навіть 2 дасть ;)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 14:54

Сьогоьдні в ІБ банку побачив виписки до карт!
Навіть за попередній рік

раніше нічого не показувало

наприклад

http://prntscr.com/t93qrk
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 15:00

  Вкладчик1234 написав:
  omb написав:Карамболь если надо кредлимит прийдется открыть депозиты :)

Полгода немного превышаю фонд в валюте.
Плюс к этому на дебетках почти всегда ещё по +14999грн.
Предлагают только кеш-кредит
мне позвонили как раз с этим кешкредитом, я говорю не надо, дайте обычный, она мне говорит вы заявку подавали в последнее время? я говорю нет. Потом прошло немного времени и мне звонит робобаба и говорит - если хотишь, жми 1. И потом еще чуть времени прошло и мне дали 8300 КЛ, я никуда не ходил и никуда не звонил. Изначалько у меня лимит был 0.
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 15:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ваш кеш бек на липень: кафе та ресторани-6%, одяг та взуття-8%, спорт та фітнес-12%
maxstar
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