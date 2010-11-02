Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 чер, 2020 14:15
А де они МСС для этих категорий указывают?
Сильно там шмотки от треников отличаются?
Послуги в ресторанах, кафе, барах тощо 6%
5811, 5812, 5813,5814
Спеціалізовані магазини з продажу одягу, взуття, аксесуарів для чоловіків, жінок та дітей 8%
5131, 5137,
5139
, 5661, 5681, 5691, 5697, 5698, 5699, 5931, 5948, 5949, 5621, 5631, 5641, 5651,
5655
, 5931, 5310, 5611
Магазини спортивного одягу та взуття, спорттовари, веломагазини та спортивні клуби 12%
5655
, 5940, 5941, 7911, 7941, 7992, 7997,
5139
, 7999
Востаннє редагувалось
clientage
в Вів 30 чер, 2020 14:24, всього редагувалось 2 разів.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Вів 30 чер, 2020 14:18
Что-то они с МСС натупили - 5139 и 5655 сразу как одежда и как спорт числятся.
Adast
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Додано: Вів 30 чер, 2020 14:27
категории просто жесть, нехватает цветы и животные.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
vitaliian
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Додано: Вів 30 чер, 2020 14:30
vitaliian написав:
категории просто жесть, нехватает цветы и животные.
подхоодит, мне кеды нуна купить
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Вів 30 чер, 2020 14:31
omb написав: Карамболь
если надо кредлимит прийдется открыть депозиты
Полгода немного превышаю фонд в валюте.
Плюс к этому на дебетках почти всегда ещё по +14999грн.
Предлагают только кеш-кредит
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
Форумчанин року
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Додано: Вів 30 чер, 2020 14:37
Вкладчик1234 написав:
Полгода немного превышаю фонд в валюте.
Плюс к этому на дебетках почти всегда ещё по +14999грн.
Предлагают только кеш-кредит
Мне тоже кажется что в случае с Форвард, депозиты никак не влияют на кредлимит.
Adast
Повідомлень: 68
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Додано: Вів 30 чер, 2020 14:48
Хехе, думаю коко в липні попрацює. Бо алла мені на кабаки навряд чи навіть 2 дасть
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Додано: Вів 30 чер, 2020 14:54
Сьогоьдні в ІБ банку побачив виписки до карт!
Навіть за попередній рік
раніше нічого не показувало
наприклад
http://prntscr.com/t93qrk
greenozon
Повідомлень: 8851
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Додано: Вів 30 чер, 2020 15:00
Вкладчик1234 написав: omb написав: Карамболь
если надо кредлимит прийдется открыть депозиты
Полгода немного превышаю фонд в валюте.
Плюс к этому на дебетках почти всегда ещё по +14999грн.
Предлагают только кеш-кредит
мне позвонили как раз с этим кешкредитом, я говорю не надо, дайте обычный, она мне говорит вы заявку подавали в последнее время? я говорю нет. Потом прошло немного времени и мне звонит робобаба и говорит - если хотишь, жми 1. И потом еще чуть времени прошло и мне дали 8300 КЛ, я никуда не ходил и никуда не звонил. Изначалько у меня лимит был 0.
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
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Додано: Вів 30 чер, 2020 15:10
Ваш кеш бек на липень: кафе та ресторани-6%, одяг та взуття-8%, спорт та фітнес-12%
maxstar
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Подякував: 3 раз.
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