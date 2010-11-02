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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4142414341444145

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 15:16

  rollo написав:
  omb написав:категории отстой https://www.forward-bank.com/press-cent ... 2020-roku/

Не все так плохо!
В кафе-рестораны ходим, одежду-обувь покупаем (Пудра отдохнёт, а по КоКо вменяемые курсы по покупкам за границей (может выпустят :roll: )), спортом и спортшопингом тоже занимаемся (отдохнёт спорткарта).
:D



По одягу краще Unex- кешбек 10% чистими за свої (навіть по дебетці, але мастеркард), як мінімум до кінця літа можна вибирати категорію.
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 160
З нами з: 26.01.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 15:24

  Adast написав:
  Вкладчик1234 написав:Полгода немного превышаю фонд в валюте.
Плюс к этому на дебетках почти всегда ещё по +14999грн.
Предлагают только кеш-кредит

Мне тоже кажется что в случае с Форвард, депозиты никак не влияют на кредлимит.

Еще как влияют
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4444
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 302 раз.
 
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