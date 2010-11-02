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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 чер, 2020 15:16
rollo написав:
Не все так плохо!
В кафе-рестораны ходим, одежду-обувь покупаем (Пудра отдохнёт, а по КоКо вменяемые курсы по покупкам за границей (может выпустят
)), спортом и спортшопингом тоже занимаемся (отдохнёт спорткарта).
По одягу краще Unex- кешбек 10% чистими за свої (навіть по дебетці, але мастеркард), як мінімум до кінця літа можна вибирати категорію.
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Rimlyanin1
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Додано: Вів 30 чер, 2020 15:24
Adast написав: Вкладчик1234 написав:
Полгода немного превышаю фонд в валюте.
Плюс к этому на дебетках почти всегда ещё по +14999грн.
Предлагают только кеш-кредит
Мне тоже кажется что в случае с Форвард, депозиты никак не влияют на кредлимит.
Еще как влияют
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guntherhouse777
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