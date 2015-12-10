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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 чер, 2020 15:16
rollo написав:
Не все так плохо!
В кафе-рестораны ходим, одежду-обувь покупаем (Пудра отдохнёт, а по КоКо вменяемые курсы по покупкам за границей (может выпустят
)), спортом и спортшопингом тоже занимаемся (отдохнёт спорткарта).
По одягу краще Unex- кешбек 10% чистими за свої (навіть по дебетці, але мастеркард), як мінімум до кінця літа можна вибирати категорію.
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Rimlyanin1
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Додано: Вів 30 чер, 2020 15:24
Adast написав: Вкладчик1234 написав:
Полгода немного превышаю фонд в валюте.
Плюс к этому на дебетках почти всегда ещё по +14999грн.
Предлагают только кеш-кредит
Мне тоже кажется что в случае с Форвард, депозиты никак не влияют на кредлимит.
Еще как влияют
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guntherhouse777
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Додано: Вів 30 чер, 2020 17:38
maxstar написав:
Ваш кеш бек на липень: кафе та ресторани-6%, одяг та взуття-8%, спорт та фітнес-12%
Напомните, пожалуйста, по коко кредитке кешбек начисляетя одинаково и с кредитных и со своих?
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Andrew75
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Додано: Вів 30 чер, 2020 17:41
Andrew75 ні, за свої будуть % як по дебетовій карті.
Оформи картку за посиланням і отримай:
Easypay
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/200 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
3% кешбек за комуналку - https://bit.ly/2WVX8JH
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miltador
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Додано: Вів 30 чер, 2020 17:46
Rimlyanin1 написав:
По одягу краще Unex- кешбек 10% чистими за свої (навіть по дебетці, але мастеркард), як мінімум до кінця літа можна вибирати категорію.
Сколько категорий там можно выбрать?
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rollo
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Додано: Вів 30 чер, 2020 17:47
rollo написав: Rimlyanin1 написав:
По одягу краще Unex- кешбек 10% чистими за свої (навіть по дебетці, але мастеркард), як мінімум до кінця літа можна вибирати категорію.
Сколько категорий там можно выбрать?
1 фін номер - 1 категорія.
я оформив на себе і дружину, тому 2 обираю.
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Rimlyanin1
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Додано: Вів 30 чер, 2020 17:48
Andrew75 написав: maxstar написав:
Ваш кеш бек на липень: кафе та ресторани-6%, одяг та взуття-8%, спорт та фітнес-12%
Напомните, пожалуйста, по коко кредитке кешбек начисляетя одинаково и с кредитных и со своих?
нормальный такой аппетит
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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Додано: Вів 30 чер, 2020 18:46
На прошлой неделе
greenozon написав:
Сьогоьдні в ІБ банку побачив виписки до карт!
завезли.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
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