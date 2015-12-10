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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4143414441454146>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 15:16

  rollo написав:
  omb написав:категории отстой https://www.forward-bank.com/press-cent ... 2020-roku/

Не все так плохо!
В кафе-рестораны ходим, одежду-обувь покупаем (Пудра отдохнёт, а по КоКо вменяемые курсы по покупкам за границей (может выпустят :roll: )), спортом и спортшопингом тоже занимаемся (отдохнёт спорткарта).
:D



По одягу краще Unex- кешбек 10% чистими за свої (навіть по дебетці, але мастеркард), як мінімум до кінця літа можна вибирати категорію.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 15:24

  Adast написав:
  Вкладчик1234 написав:Полгода немного превышаю фонд в валюте.
Плюс к этому на дебетках почти всегда ещё по +14999грн.
Предлагают только кеш-кредит

Мне тоже кажется что в случае с Форвард, депозиты никак не влияют на кредлимит.

Еще как влияют
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:38

  maxstar написав:Ваш кеш бек на липень: кафе та ресторани-6%, одяг та взуття-8%, спорт та фітнес-12%

Напомните, пожалуйста, по коко кредитке кешбек начисляетя одинаково и с кредитных и со своих?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:41

Andrew75 ні, за свої будуть % як по дебетовій карті.
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/200 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
Easypay 3% кешбек за комуналку - https://bit.ly/2WVX8JH
miltador
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:46

  Rimlyanin1 написав:По одягу краще Unex- кешбек 10% чистими за свої (навіть по дебетці, але мастеркард), як мінімум до кінця літа можна вибирати категорію.

Сколько категорий там можно выбрать?
rollo
 
Повідомлень: 788
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:47

  rollo написав:
  Rimlyanin1 написав:По одягу краще Unex- кешбек 10% чистими за свої (навіть по дебетці, але мастеркард), як мінімум до кінця літа можна вибирати категорію.

Сколько категорий там можно выбрать?


1 фін номер - 1 категорія.
я оформив на себе і дружину, тому 2 обираю.
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 164
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:48

  Andrew75 написав:
  maxstar написав:Ваш кеш бек на липень: кафе та ресторани-6%, одяг та взуття-8%, спорт та фітнес-12%

Напомните, пожалуйста, по коко кредитке кешбек начисляетя одинаково и с кредитных и со своих?
нормальный такой аппетит :mrgreen:
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 18:46

Re: Форвард Банк Forward Bank

  greenozon написав:Сьогоьдні в ІБ банку побачив виписки до карт!

На прошлой неделе завезли.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 18:58

  vitaliy_berdinskikh написав:Удивительно что вообще оказалось включенным автопродление. Хотя конечно может то я сам шляпа, но обычно автопродление всегда отключаю.

Нет, Вы не шляпа.
У Форварда есть такая фишка, что по окончании депозита отключенная Вами автопролонгация внезапно включается.
Бороться с этим можно только одним способом: заранее написать в двух экземплярах заявление об отключении автопролонгации. В отделение даже есть бланки для такого заявления. Один экземпляр остается в банке, а Вам на руки дают заявление с мокрой печатью, где сказано, что депозит не подлежит автоматической пролонгации.
Причем, если Вы вдруг передумаете и захотите пролонгировать депозит, то сможете воспользоваться кнопкой автопролонгации в ИБ.
Во всяком случае, зимой эта схема работала.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 19:33

Коллеги, а когда %% на остаток по коко картам падают?
Карамболь
 
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