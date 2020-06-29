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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 чер, 2020 20:08
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greenozon
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Додано: Вів 30 чер, 2020 20:16
ingtrans написав:
На прошлой неделе
greenozon написав:
Сьогоьдні в ІБ банку побачив виписки до карт!
завезли.
там мова про моб. додатки, я писав про ІБ
до речі зранку новини ще не було, зараз вже виситьhttp://prntscr.com/t9aimv
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greenozon
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- Повідомлень: 8857
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 572 раз.
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