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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 чер, 2020 20:08
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 30 чер, 2020 20:16
там мова про моб. додатки, я писав про ІБ
до речі зранку новини ще не було, зараз вже висить
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 30 чер, 2020 20:40
новость от 11.06.2020 - еще робобаба звонила
Кешбечные карты!
Додано: Вів 30 чер, 2020 21:05
Re: Форвард Банк Forward Bank
Должно завтра утром упасть
.......
Додано: Вів 30 чер, 2020 21:07
Re: Форвард Банк Forward Bank
Вопрос по теховердрафту по коко-кредетки за Май?
Можно ли отбить проценты ссылаясь на законопроект № 3329-д? Есть шанс? Либо сразу писать в НБУ?
Востаннє редагувалось vpchelko в Вів 30 чер, 2020 21:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 30 чер, 2020 21:07
Проведуться по рахунку сьогоднішнім днем. У виписці будуть видні ближче до опівночі. Принаймні так було в попередні місяці
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Вів 30 чер, 2020 21:45
Re: Форвард Банк Forward Bank
Хотя может пишут хрень...
2. Цей Закон не поширюється на:
...
6) несанкціонований овердрафт
Гейм овер.
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