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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4143414441454146

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 20:08

із 15 липня

https://www.forward-bank.com/press-cent ... produktam/
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 20:16

  ingtrans написав:
  greenozon написав:Сьогоьдні в ІБ банку побачив виписки до карт!

На прошлой неделе завезли.


там мова про моб. додатки, я писав про ІБ
до речі зранку новини ще не було, зараз вже висить
http://prntscr.com/t9aimv
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлень: 8857
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 20:40

  greenozon написав:із 15 липня

https://www.forward-bank.com/press-cent ... produktam/
новость от 11.06.2020 :) - еще робобаба звонила
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 21:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

Карамболь написав:Коллеги, а когда %% на остаток по коко картам падают?
Должно завтра утром упасть
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 21:07

Re: Форвард Банк Forward Bank

Вопрос по теховердрафту по коко-кредетки за Май?
Можно ли отбить проценты ссылаясь на законопроект № 3329-д? Есть шанс? Либо сразу писать в НБУ?
Востаннє редагувалось vpchelko в Вів 30 чер, 2020 21:09, всього редагувалось 1 раз.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 21:07

  Boundless написав:
Карамболь написав:Коллеги, а когда %% на остаток по коко картам падают?
Должно завтра утром упасть

Проведуться по рахунку сьогоднішнім днем. У виписці будуть видні ближче до опівночі. Принаймні так було в попередні місяці
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 21:45

Re: Форвард Банк Forward Bank

Хотя может пишут хрень...
2. Цей Закон не поширюється на:
...
6) несанкціонований овердрафт
Гейм овер.
vpchelko
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