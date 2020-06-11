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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4143414441454146

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 20:08

із 15 липня

https://www.forward-bank.com/press-cent ... produktam/
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 20:16

  ingtrans написав:
  greenozon написав:Сьогоьдні в ІБ банку побачив виписки до карт!

На прошлой неделе завезли.


там мова про моб. додатки, я писав про ІБ
до речі зранку новини ще не було, зараз вже висить
http://prntscr.com/t9aimv
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 20:40

  greenozon написав:із 15 липня

https://www.forward-bank.com/press-cent ... produktam/
новость от 11.06.2020 :) - еще робобаба звонила
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 21:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

Карамболь написав:Коллеги, а когда %% на остаток по коко картам падают?
Должно завтра утром упасть
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 21:07

Re: Форвард Банк Forward Bank

Вопрос по теховердрафту по коко-кредетки за Май?
Можно ли отбить проценты ссылаясь на законопроект № 3329-д? Есть шанс? Либо сразу писать в НБУ?
Востаннє редагувалось vpchelko в Вів 30 чер, 2020 21:09, всього редагувалось 1 раз.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 21:07

  Boundless написав:
Карамболь написав:Коллеги, а когда %% на остаток по коко картам падают?
Должно завтра утром упасть

Проведуться по рахунку сьогоднішнім днем. У виписці будуть видні ближче до опівночі. Принаймні так було в попередні місяці
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 21:45

Re: Форвард Банк Forward Bank

Хотя может пишут хрень...
2. Цей Закон не поширюється на:
...
6) несанкціонований овердрафт
Гейм овер.

хотя
...
Норми цього пункту поширюються у тому числі на кредити, визначені частиною другою статті 3 цього Закону.
...
т.е. на несанкціонований овердрафт
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 23:00

  vpchelko написав:Хотя может пишут хрень...
2. Цей Закон не поширюється на:
...
6) несанкціонований овердрафт
Гейм овер.

хотя
...
Норми цього пункту поширюються у тому числі на кредити, визначені частиною другою статті 3 цього Закону.
...
т.е. на несанкціонований овердрафт

У разі прострочення споживачем у період з 01 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, ...виконання зобов’язань за договором про споживчий кредит (в тому числі, але не виключно, прострочення споживачем у період з 01 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, ...виконання зобов’язань зі сплати платежів) споживач звільняється від відповідальності перед кредитодавцем за таке прострочення. В тому числі, але не виключно, споживач в разі допущення такого прострочення звільняється від обов’язків сплачувати кредитодавцю неустойку (штраф, пеню) та інші платежі, сплата яких передбачена договором про споживчий кредит за прострочення виконання (невиконання, часткове виконання) споживачем зобов’язань за таким договором.

Речь об освобождении от уплаты штрафных санкций за просрочку обязательных платежей, но не от уплаты самих обязательных платежей (в данном случае, процентов по кредиту)
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 23:06

Re: Форвард Банк Forward Bank

теховер вообще не указан в тарифах карты, ни на сайте банка, а мой случай % за теховер.
Какие % по теховеру и Коко-Кредитке? Кто раскроет секрет?

По сути банк меня оштрафовал с удобной ему формулировкой
  Bosstone написав:Речь об освобождении от уплаты штрафных санкций за просрочку обязательных платежей, но не от уплаты самих обязательных платежей (в данном случае, процентов по кредиту)

Читаем:

Норми цього пункту поширюються у тому числі на кредити, визначені частиною другою статті 3 цього Закону.

А именно:
Стаття 3. Сфера дії Закону
...
2. Цей Закон не поширюється на:
...
6) несанкціонований овердрафт, що є перевищенням суми операції, здійсненої за рахунком, над сумою встановленого кредитного ліміту, що обумовлений договором між кредитодавцем та споживачем і не є прогнозованим за розміром та часом виникнення;

Согласно правке банк временно не может начислять % и штрафы за теховер.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 00:20

  Rimlyanin1 написав:
  rollo написав:
  Rimlyanin1 написав:По одягу краще Unex- кешбек 10% чистими за свої (навіть по дебетці, але мастеркард), як мінімум до кінця літа можна вибирати категорію.

Сколько категорий там можно выбрать?


1 фін номер - 1 категорія.
я оформив на себе і дружину, тому 2 обираю.

Попробовал заказать карту на сайте. Мгновенный отлуп с ссылкой на партнера с гарантированным согласованным кэшкредитом. :shock:
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