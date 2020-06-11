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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 чер, 2020 20:08
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 30 чер, 2020 20:16
там мова про моб. додатки, я писав про ІБ
до речі зранку новини ще не було, зараз вже висить
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 30 чер, 2020 20:40
новость от 11.06.2020 - еще робобаба звонила
Кешбечные карты!
Додано: Вів 30 чер, 2020 21:05
Re: Форвард Банк Forward Bank
Должно завтра утром упасть
.......
Додано: Вів 30 чер, 2020 21:07
Re: Форвард Банк Forward Bank
Вопрос по теховердрафту по коко-кредетки за Май?
Можно ли отбить проценты ссылаясь на законопроект № 3329-д? Есть шанс? Либо сразу писать в НБУ?
Востаннє редагувалось vpchelko в Вів 30 чер, 2020 21:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 30 чер, 2020 21:07
Проведуться по рахунку сьогоднішнім днем. У виписці будуть видні ближче до опівночі. Принаймні так було в попередні місяці
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Вів 30 чер, 2020 21:45
Re: Форвард Банк Forward Bank
Хотя может пишут хрень...
2. Цей Закон не поширюється на:
...
6) несанкціонований овердрафт
Гейм овер.
хотя
...
Норми цього пункту поширюються у тому числі на кредити, визначені частиною другою статті 3 цього Закону.
...
т.е. на несанкціонований овердрафт
Додано: Вів 30 чер, 2020 23:00
У разі прострочення споживачем у період з 01 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, ...виконання зобов’язань за договором про споживчий кредит (в тому числі, але не виключно, прострочення споживачем у період з 01 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, ...виконання зобов’язань зі сплати платежів) споживач звільняється від відповідальності перед кредитодавцем за таке прострочення. В тому числі, але не виключно, споживач в разі допущення такого прострочення звільняється від обов’язків сплачувати кредитодавцю неустойку (штраф, пеню) та інші платежі, сплата яких передбачена договором про споживчий кредит за прострочення виконання (невиконання, часткове виконання) споживачем зобов’язань за таким договором.
Речь об освобождении от уплаты штрафных санкций за просрочку обязательных платежей, но не от уплаты самих обязательных платежей (в данном случае, процентов по кредиту)
Додано: Вів 30 чер, 2020 23:06
Re: Форвард Банк Forward Bank
теховер вообще не указан в тарифах карты, ни на сайте банка, а мой случай % за теховер.
Какие % по теховеру и Коко-Кредитке? Кто раскроет секрет?
По сути банк меня оштрафовал с удобной ему формулировкой
Читаем:
А именно:
Согласно правке банк временно не может начислять % и штрафы за теховер.
Додано: Сер 01 лип, 2020 00:20
Попробовал заказать карту на сайте. Мгновенный отлуп с ссылкой на партнера с гарантированным согласованным кэшкредитом.
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