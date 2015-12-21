Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 лип, 2020 02:53
нашел в документа что по коко-кредетки на сверх лимит действует льготная ставка:
16. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму понадлімітної заборгованості:16.1. протягом пільгового періоду0,001%
https://www.forward-bank.com/cards/koko ... o_1706.pdf
vpchelko
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Додано: Сер 01 лип, 2020 09:26
Alien написав: Boundless написав: Карамболь написав:Коллеги, а когда %% на остаток по коко картам падают?
Должно завтра утром упасть
Проведуться по рахунку сьогоднішнім днем. У виписці будуть видні ближче до опівночі. Принаймні так було в попередні місяці
Проценты упали на карту. В истории операций- нет. Когда можно выводить излишки, более 15т?
lel
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Додано: Сер 01 лип, 2020 09:44
lel Вчера.
Vorlon
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Додано: Сер 01 лип, 2020 09:45
lel написав:
Проценты упали на карту. В истории операций- нет.
у них что история(активность), что выписки недоделанные
19yuriy91
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