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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4144414541464147

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 02:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

нашел в документа что по коко-кредетки на сверх лимит действует льготная ставка:
16. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму понадлімітної заборгованості:16.1. протягом пільгового періоду0,001%
https://www.forward-bank.com/cards/koko ... o_1706.pdf
vpchelko
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 09:26

Re: Форвард Банк Forward Bank

Alien написав:
  Boundless написав:
Карамболь написав:Коллеги, а когда %% на остаток по коко картам падают?
Должно завтра утром упасть

Проведуться по рахунку сьогоднішнім днем. У виписці будуть видні ближче до опівночі. Принаймні так було в попередні місяці
Проценты упали на карту. В истории операций- нет. Когда можно выводить излишки, более 15т?
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 09:44

lel
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 09:45

  lel написав:Проценты упали на карту. В истории операций- нет.


у них что история(активность), что выписки недоделанные
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