Форвард Банк Forward Bank
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Додано: Сер 01 лип, 2020 02:53
нашел в документа что по коко-кредетки на сверх лимит действует льготная ставка:
16. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму понадлімітної заборгованості:16.1. протягом пільгового періоду0,001%
https://www.forward-bank.com/cards/koko ... o_1706.pdf
vpchelko
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Додано: Сер 01 лип, 2020 09:26
Alien написав: Boundless написав: Карамболь написав:Коллеги, а когда %% на остаток по коко картам падают?
Должно завтра утром упасть
Проведуться по рахунку сьогоднішнім днем. У виписці будуть видні ближче до опівночі. Принаймні так було в попередні місяці
Проценты упали на карту. В истории операций- нет. Когда можно выводить излишки, более 15т?
lel
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Додано: Сер 01 лип, 2020 09:44
lel Вчера.
Vorlon
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Додано: Сер 01 лип, 2020 09:45
lel написав:
Проценты упали на карту. В истории операций- нет.
у них что история(активность), что выписки недоделанные
19yuriy91
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Додано: Сер 01 лип, 2020 12:07
дел
Востаннє редагувалось
Alien
в Сер 01 лип, 2020 12:55, всього редагувалось 1 раз.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
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Додано: Сер 01 лип, 2020 12:07
lel написав: Alien написав:Проведуться по рахунку сьогоднішнім днем. У виписці будуть видні ближче до опівночі. Принаймні так було в попередні місяці
Проценты упали на карту. В истории операций- нет. Когда можно выводить излишки, более 15т?
Сформуйте виписку там все є. За учора. І правий mustbe - виводити тре було учора. Якщо не вивели і сума перевищила 15000 - то за учора будете мати понижений відсоток
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
Повідомлень: 289
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Додано: Сер 01 лип, 2020 12:20
Пробовал толкнуть излишки с дебетовой КоКо на Укрсиб - платеж не прошел.
Потянул с Укрсиба - все отлично. Таки "толкалка" у Форварда бракованная... через раз работает.
Искатель
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Додано: Сер 01 лип, 2020 12:29
Искатель написав:
Таки "толкалка" у Форварда бракованная... через раз работает.
Слов нет - никакой стабильности! Вот как можно рекомендовать такой банк обычным людям? Вчера дошёл до маразма: перекидывал лишнее с трёх карт на Easypay, а с неё уже забирал другим банком (СЭПить было уже поздно)...
Vorlon
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Додано: Сер 01 лип, 2020 12:53
Искатель написав:
Пробовал толкнуть излишки с дебетовой КоКо на Укрсиб - платеж не прошел.
Потянул с Укрсиба - все отлично.
Таки "толкалка" у Форварда бракованная... через раз работает.
У меня на спорт толкнуло аж бегом.
rollo
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Додано: Сер 01 лип, 2020 14:57
rollo и у меня на укрсиб 2 раза улетело.. чес говоря даже не помню ни разу, чтоб не толкнулось
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН КоКо Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
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