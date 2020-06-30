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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4145414641474148>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 02:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

нашел в документа что по коко-кредетки на сверх лимит действует льготная ставка:
16. Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму понадлімітної заборгованості:16.1. протягом пільгового періоду0,001%
https://www.forward-bank.com/cards/koko ... o_1706.pdf
vpchelko
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 09:26

Re: Форвард Банк Forward Bank

Alien написав:
  Boundless написав:
Карамболь написав:Коллеги, а когда %% на остаток по коко картам падают?
Должно завтра утром упасть

Проведуться по рахунку сьогоднішнім днем. У виписці будуть видні ближче до опівночі. Принаймні так було в попередні місяці
Проценты упали на карту. В истории операций- нет. Когда можно выводить излишки, более 15т?
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 09:44

lel
Вчера.
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 09:45

  lel написав:Проценты упали на карту. В истории операций- нет.


у них что история(активность), что выписки недоделанные
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 12:07

дел
Востаннє редагувалось Alien в Сер 01 лип, 2020 12:55, всього редагувалось 1 раз.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 12:07

  lel написав:
Alien написав:Проведуться по рахунку сьогоднішнім днем. У виписці будуть видні ближче до опівночі. Принаймні так було в попередні місяці
Проценты упали на карту. В истории операций- нет. Когда можно выводить излишки, более 15т?

Сформуйте виписку там все є. За учора. І правий mustbe - виводити тре було учора. Якщо не вивели і сума перевищила 15000 - то за учора будете мати понижений відсоток
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 12:20

Пробовал толкнуть излишки с дебетовой КоКо на Укрсиб - платеж не прошел.
Потянул с Укрсиба - все отлично.

Таки "толкалка" у Форварда бракованная... через раз работает.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 12:29

  Искатель написав:Таки "толкалка" у Форварда бракованная... через раз работает.

Слов нет - никакой стабильности! Вот как можно рекомендовать такой банк обычным людям? Вчера дошёл до маразма: перекидывал лишнее с трёх карт на Easypay, а с неё уже забирал другим банком (СЭПить было уже поздно)...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 12:53

  Искатель написав:Пробовал толкнуть излишки с дебетовой КоКо на Укрсиб - платеж не прошел.
Потянул с Укрсиба - все отлично.

Таки "толкалка" у Форварда бракованная... через раз работает.


У меня на спорт толкнуло аж бегом.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 14:57

rollo и у меня на укрсиб 2 раза улетело.. чес говоря даже не помню ни разу, чтоб не толкнулось
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН КоКо Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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