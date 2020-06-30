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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 лип, 2020 15:17
Вчера вечером также не проходили п2п (пробовал на разные карты Моно и Конкорд). Это регулярно у них происходит. Но сторонним сервисом забрал.
Пару минут назад банкинг лежал полностью и приложуха, такого еще не видел. Сейчас вроде ожил.
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Monk23
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