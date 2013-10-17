Вчера вечером также не проходили п2п (пробовал на разные карты Моно и Конкорд). Это регулярно у них происходит. Но сторонним сервисом забрал.
Пару минут назад банкинг лежал полностью и приложуха, такого еще не видел. Сейчас вроде ожил.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 лип, 2020 15:17
Re: Форвард Банк Forward Bank
Вчера вечером также не проходили п2п (пробовал на разные карты Моно и Конкорд). Это регулярно у них происходит. Но сторонним сервисом забрал.
Пару минут назад банкинг лежал полностью и приложуха, такого еще не видел. Сейчас вроде ожил.
Додано: Сер 01 лип, 2020 16:08
Monk23 да иногда бывает не проходит p2p но это редко
но делаешь повтор и все уходит , а так всегда с первого раза.
Додано: Сер 01 лип, 2020 16:10
diplomnet делал повторы, не проходило, возвращалось назад через минуту с ошибкой.
Додано: Сер 01 лип, 2020 16:46
Monk23 это ж может и получатель браковать...
Кешбечные карты!
Додано: Сер 01 лип, 2020 16:50
СЕП ходить як часікі
на різні банки
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 01 лип, 2020 16:53
omb разные карты пробовал, разные банки - Моно, Конкорд. Получатели также разные.
Пробовал на VISA и на Mastercard Монин. Ранее был случай когда на Мастер не шло, а на Визу пошло. Но тогда действительно этот отлуп аж у Мони в выписке светился, я грешил на нее, но не стал разбираться. Но в этот раз не так...
Додано: Сер 01 лип, 2020 17:02
Получил 10 тысяч лимита, как и просил С любимой датой договора за 1 число. Правда со страховкой - сказали у всех она якобы по умолчанию сейчас включена, а без неё сразу отказ. Пойду разрывать через время...
Оформлял в отделении. Телефоны давал родственника мобильный и стационарный рабочий. Никуда не звонили
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