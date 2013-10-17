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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4145414641474148

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 15:17

Re: Форвард Банк Forward Bank

Вчера вечером также не проходили п2п (пробовал на разные карты Моно и Конкорд). Это регулярно у них происходит. Но сторонним сервисом забрал.
Пару минут назад банкинг лежал полностью и приложуха, такого еще не видел. Сейчас вроде ожил.
  • Бонус 50 грн за оформление карты monobank: https://monobank.ua/r/nGvp
  • Бонус 100/50 грн за оформление КОКО кард от Forward Bank: http://lx4.me/c/J9gpURdN
Monk23
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З нами з: 11.07.19
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 16:08

Monk23 да иногда бывает не проходит p2p но это редко

но делаешь повтор и все уходит , а так всегда с первого раза.
diplomnet
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Повідомлень: 1808
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 16:10

diplomnet делал повторы, не проходило, возвращалось назад через минуту с ошибкой.
  • Бонус 50 грн за оформление карты monobank: https://monobank.ua/r/nGvp
  • Бонус 100/50 грн за оформление КОКО кард от Forward Bank: http://lx4.me/c/J9gpURdN
Monk23
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Повідомлень: 99
З нами з: 11.07.19
Подякував: 15 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 16:46

Monk23 это ж может и получатель браковать...
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН КоКо Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1551
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Подякував: 21 раз.
Подякували: 103 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 16:50

СЕП ходить як часікі
на різні банки
+50грн !
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greenozon
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Повідомлень: 8867
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 574 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 16:53

omb разные карты пробовал, разные банки - Моно, Конкорд. Получатели также разные.
Пробовал на VISA и на Mastercard Монин. Ранее был случай когда на Мастер не шло, а на Визу пошло. Но тогда действительно этот отлуп аж у Мони в выписке светился, я грешил на нее, но не стал разбираться. Но в этот раз не так...
  • Бонус 50 грн за оформление карты monobank: https://monobank.ua/r/nGvp
  • Бонус 100/50 грн за оформление КОКО кард от Forward Bank: http://lx4.me/c/J9gpURdN
Monk23
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 17:02

Получил 10 тысяч лимита, как и просил 8) С любимой датой договора за 1 число. Правда со страховкой - сказали у всех она якобы по умолчанию сейчас включена, а без неё сразу отказ. Пойду разрывать через время...

Оформлял в отделении. Телефоны давал родственника мобильный и стационарный рабочий. Никуда не звонили :o
Vorlon
 
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