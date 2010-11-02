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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 лип, 2020 18:08
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста как правильно пополнить КоКо Дебетку с Пумбовской ВсеКарты? Например я могу это сделать после 20-00? И деньги сразу поступят на КоКо?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
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_PORT_UA
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Додано: Сер 01 лип, 2020 18:11
_PORT_UA написав:
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста как правильно пополнить КоКо Дебетку с Пумбовской ВсеКарты? Например я могу это сделать после 20-00? И деньги сразу поступят на КоКо?
Приложением ПУМБа. В любое время. Сразу.
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Vorlon
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Додано: Сер 01 лип, 2020 18:13
Vorlon ,и могу сразу их использовать, по счету они проведутся текущим днем?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
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_PORT_UA
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Додано: Сер 01 лип, 2020 18:14
_PORT_UA написав:Vorlon
,и могу сразу их использовать, по счету они проведутся текущим днем?
Нет, следующим рабочим минимум проводка. Насчёт использования - смотря что с ними делать...
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Vorlon
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Додано: Сер 01 лип, 2020 18:14
Vorlon написав:
Получил 10 тысяч лимита, как и просил
С любимой датой договора за 1 число. Правда со страховкой - сказали у всех она якобы по умолчанию сейчас включена, а без неё сразу отказ. Пойду разрывать через время...
Оформлял в отделении. Телефоны давал родственника мобильный и стационарный рабочий. Никуда не звонили
Поздравляю. Правда мне в середине мая дали без страховок без проблем.
Кешбек від МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221 Отримай бонус за оформлення картки:
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Додано: Сер 01 лип, 2020 18:14
_PORT_UA написав:
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста как правильно пополнить КоКо Дебетку с Пумбовской ВсеКарты? Например я могу это сделать после 20-00? И деньги сразу поступят на КоКо?
Дивлячись як будете переказувати. Якщо додатком форварда, то одразу, але не безкоштовно. Якщо додатком пумба, то безкоштовно, але не одразу (авторизацiйний залишок одразу, але проводка по рахунку щонайшвидше наступного дня). Що вам важливiше - обирайте самостiйно.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Додано: Сер 01 лип, 2020 18:18
Vorlon написав: _PORT_UA написав:Vorlon
,и могу сразу их использовать, по счету они проведутся текущим днем?
Нет, следующим рабочим минимум проводка. Насчёт использования - смотря что с ними делать...
Форвардовский депо пополнить хочу.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
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_PORT_UA
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Додано: Сер 01 лип, 2020 18:29
Завтра уже пойдет третя неделя с момента заказа коко-кредит (карту получил вчера, но активировать ещё не возможно). Если есть возможность прийти и забрать, лучше курьерской доставкой не пользоваться
.......
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Додано: Сер 01 лип, 2020 18:40
Vorlon написав:
Получил 10 тысяч лимита, как и просил
С любимой датой договора за 1 число. Правда со страховкой - сказали у всех она якобы по умолчанию сейчас включена, а без неё сразу отказ. Пойду разрывать через время...
Оформлял в отделении. Телефоны давал родственника мобильный и стационарный рабочий. Никуда не звонили
Гаечки открутили, еще одно подтверждение, поздравляю
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН КоКо Форвардбанк
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Додано: Сер 01 лип, 2020 19:06
_PORT_UA написав:
Подскажите пожалуйста как правильно пополнить КоКо Дебетку с Пумбовской ВсеКарты?
Отправлять с ПУМБовской карты через приложение. Ни в коем случае не тянуть Форвардовской программой с ПУМБ-овской карты - ПУМБ возьмёт комиссию.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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