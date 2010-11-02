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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4146414741484149

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 18:08

Re: Форвард Банк Forward Bank

Добрый вечер. Подскажите пожалуйста как правильно пополнить КоКо Дебетку с Пумбовской ВсеКарты? Например я могу это сделать после 20-00? И деньги сразу поступят на КоКо?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 18:11

  _PORT_UA написав:Добрый вечер. Подскажите пожалуйста как правильно пополнить КоКо Дебетку с Пумбовской ВсеКарты? Например я могу это сделать после 20-00? И деньги сразу поступят на КоКо?

Приложением ПУМБа. В любое время. Сразу.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 18:13

Vorlon ,и могу сразу их использовать, по счету они проведутся текущим днем?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 514
З нами з: 09.02.14
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 18:14

  _PORT_UA написав:Vorlon ,и могу сразу их использовать, по счету они проведутся текущим днем?

Нет, следующим рабочим минимум проводка. Насчёт использования - смотря что с ними делать...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 18:14

  Vorlon написав:Получил 10 тысяч лимита, как и просил 8) С любимой датой договора за 1 число. Правда со страховкой - сказали у всех она якобы по умолчанию сейчас включена, а без неё сразу отказ. Пойду разрывать через время...

Оформлял в отделении. Телефоны давал родственника мобильный и стационарный рабочий. Никуда не звонили :o

Поздравляю. Правда мне в середине мая дали без страховок без проблем.
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 18:14

  _PORT_UA написав:Добрый вечер. Подскажите пожалуйста как правильно пополнить КоКо Дебетку с Пумбовской ВсеКарты? Например я могу это сделать после 20-00? И деньги сразу поступят на КоКо?

Дивлячись як будете переказувати. Якщо додатком форварда, то одразу, але не безкоштовно. Якщо додатком пумба, то безкоштовно, але не одразу (авторизацiйний залишок одразу, але проводка по рахунку щонайшвидше наступного дня). Що вам важливiше - обирайте самостiйно.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 18:18

  Vorlon написав:
  _PORT_UA написав:Vorlon ,и могу сразу их использовать, по счету они проведутся текущим днем?

Нет, следующим рабочим минимум проводка. Насчёт использования - смотря что с ними делать...

Форвардовский депо пополнить хочу.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 18:29

Re: Форвард Банк Forward Bank

Завтра уже пойдет третя неделя с момента заказа коко-кредит (карту получил вчера, но активировать ещё не возможно). Если есть возможность прийти и забрать, лучше курьерской доставкой не пользоваться
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 18:40

  Vorlon написав:Получил 10 тысяч лимита, как и просил 8) С любимой датой договора за 1 число. Правда со страховкой - сказали у всех она якобы по умолчанию сейчас включена, а без неё сразу отказ. Пойду разрывать через время...

Оформлял в отделении. Телефоны давал родственника мобильный и стационарный рабочий. Никуда не звонили :o

Гаечки открутили, еще одно подтверждение, поздравляю :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН КоКо Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Re: Форвард Банк Forward Bank

  _PORT_UA написав:Подскажите пожалуйста как правильно пополнить КоКо Дебетку с Пумбовской ВсеКарты?

Отправлять с ПУМБовской карты через приложение. Ни в коем случае не тянуть Форвардовской программой с ПУМБ-овской карты - ПУМБ возьмёт комиссию.
Mind the gap.
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