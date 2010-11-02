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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 лип, 2020 02:16
Ребята возникло два вопроса: на сайте по кредитке проценты на свои 12, а в приложении
10 и как в дебетке от 100 до 15000 15%,может в приложении ошибка?
Пришли % по дебетке,просто за неполный месяц,сколько должно быть за полный с 15000?
Пересчитывал ли кто,сколько это в действительности %?
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avoska220
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Додано: Чет 02 лип, 2020 07:15
avoska220, по дебетке с 15.07 будет 9 % на остаток 15'000,01 грн и выше. По кредитке не помню, чтобы опускали ниже 12 %.
_PORT_UA написав:
Форвардовский депо пополнить хочу.
Необходимо будет дождаться проводки по счёту.
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MASolomko
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