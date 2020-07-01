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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4147414841494150

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 02:16

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ребята возникло два вопроса: на сайте по кредитке проценты на свои 12, а в приложении
10 и как в дебетке от 100 до 15000 15%,может в приложении ошибка?
Пришли % по дебетке,просто за неполный месяц,сколько должно быть за полный с 15000?
Пересчитывал ли кто,сколько это в действительности %?
avoska220
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 07:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

avoska220, по дебетке с 15.07 будет 9 % на остаток 15'000,01 грн и выше. По кредитке не помню, чтобы опускали ниже 12 %.

  _PORT_UA написав:Форвардовский депо пополнить хочу.
Необходимо будет дождаться проводки по счёту.
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  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 08:53

Поскольку в этом месяце по кредитке 8% кэшбэка на одежду и обувь, вчера был мощный стимул походить по магазинам и приодеть семью. В связи с этим кредитку КоКо выбрал почти до нуля (чего с ней еще не было).
Вопрос: а как тут погашение сумм льготного периода происходит: как и в Привате? Т.е. можно пополнить частями, и главное, чтобы общая сумма пополнения до РД была равна необходимой? Или не так?
Искатель
 
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  #<1 ... 4147414841494150
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