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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 лип, 2020 02:16
Ребята возникло два вопроса: на сайте по кредитке проценты на свои 12, а в приложении
10 и как в дебетке от 100 до 15000 15%,может в приложении ошибка?
Пришли % по дебетке,просто за неполный месяц,сколько должно быть за полный с 15000?
Пересчитывал ли кто,сколько это в действительности %?
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avoska220
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Додано: Чет 02 лип, 2020 07:15
avoska220, по дебетке с 15.07 будет 9 % на остаток 15'000,01 грн и выше. По кредитке не помню, чтобы опускали ниже 12 %.
_PORT_UA написав:
Форвардовский депо пополнить хочу.
Необходимо будет дождаться проводки по счёту.
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MASolomko
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Додано: Чет 02 лип, 2020 08:53
Поскольку в этом месяце по кредитке 8% кэшбэка на одежду и обувь, вчера был мощный стимул походить по магазинам и приодеть семью. В связи с этим кредитку КоКо выбрал почти до нуля (чего с ней еще не было).
Вопрос: а как тут погашение сумм льготного периода происходит: как и в Привате? Т.е. можно пополнить частями, и главное, чтобы общая сумма пополнения до РД была равна необходимой? Или не так?
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Искатель
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4
4
Додано: Чет 02 лип, 2020 09:20
Искатель написав:
а как тут погашение сумм льготного периода происходит: как и в Привате? Т.е. можно пополнить частями, и главное, чтобы общая сумма пополнения до РД была равна необходимой? Или не так?
Не, не так как в Привате, к сожалению.
Тут нужно, чтобы в РД-1 баланс не был в минусе.
Именно в РД-1, не в РД
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mustbe
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1
Додано: Чет 02 лип, 2020 09:24
mustbe написав:
чтобы в РД-1
имеется ввиду РД-1дн, т.е. на ОДИН день раньше (как и у Идеи теперь
) нуна загасится в грейсе (грейс 62 дня)
Ну а если кредлимита не хватает, то гаситься частями, как и для любой револьверной кредитки, можно без проблем.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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2
Додано: Чет 02 лип, 2020 09:51
Вчера опять p2p не работали поздно вечером.. Чтож такое, это что только у меня?
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Monk23
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Додано: Чет 02 лип, 2020 09:51
Чёт я запутался. РД 15-е число. Если я потратил в мае после РД 500 грн, в июне 1000 грн до РД, в июне 800 грн после РД, то:
а) до 14-го июля надо погасить 1500 грн?
б) погасить 2300 грн до 14-го июля?
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Striker
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Додано: Чет 02 лип, 2020 10:07
Striker написав:
Чёт я запутался. РД 15-е число. Если я потратил в мае после РД 500 грн, в июне 1000 грн до РД, в июне 800 грн после РД, то:
а) до 14-го июля надо погасить 1500 грн?
б) погасить 2300 грн до 14-го июля?
с) погасить 1500 до 14 июля включительно
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Stringer
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Додано: Чет 02 лип, 2020 10:08
Гарячка говорит, что были регламентные роботы два дня, и поэтому, наверное, переводы у меня не работали.
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Monk23
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