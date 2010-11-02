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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4147414841494150

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 02:16

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ребята возникло два вопроса: на сайте по кредитке проценты на свои 12, а в приложении
10 и как в дебетке от 100 до 15000 15%,может в приложении ошибка?
Пришли % по дебетке,просто за неполный месяц,сколько должно быть за полный с 15000?
Пересчитывал ли кто,сколько это в действительности %?
avoska220
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 07:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

avoska220, по дебетке с 15.07 будет 9 % на остаток 15'000,01 грн и выше. По кредитке не помню, чтобы опускали ниже 12 %.

  _PORT_UA написав:Форвардовский депо пополнить хочу.
Необходимо будет дождаться проводки по счёту.
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  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 08:53

Поскольку в этом месяце по кредитке 8% кэшбэка на одежду и обувь, вчера был мощный стимул походить по магазинам и приодеть семью. В связи с этим кредитку КоКо выбрал почти до нуля (чего с ней еще не было).
Вопрос: а как тут погашение сумм льготного периода происходит: как и в Привате? Т.е. можно пополнить частями, и главное, чтобы общая сумма пополнения до РД была равна необходимой? Или не так?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 09:20

  Искатель написав:а как тут погашение сумм льготного периода происходит: как и в Привате? Т.е. можно пополнить частями, и главное, чтобы общая сумма пополнения до РД была равна необходимой? Или не так?

Не, не так как в Привате, к сожалению.
Тут нужно, чтобы в РД-1 баланс не был в минусе.
Именно в РД-1, не в РД
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 09:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

  mustbe написав:чтобы в РД-1

имеется ввиду РД-1дн, т.е. на ОДИН день раньше (как и у Идеи теперь :() нуна загасится в грейсе (грейс 62 дня)
Ну а если кредлимита не хватает, то гаситься частями, как и для любой револьверной кредитки, можно без проблем.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 09:51

Вчера опять p2p не работали поздно вечером.. Чтож такое, это что только у меня?
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Monk23
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 09:51

Чёт я запутался. РД 15-е число. Если я потратил в мае после РД 500 грн, в июне 1000 грн до РД, в июне 800 грн после РД, то:
а) до 14-го июля надо погасить 1500 грн?
б) погасить 2300 грн до 14-го июля?
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Striker
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:07

  Striker написав:Чёт я запутался. РД 15-е число. Если я потратил в мае после РД 500 грн, в июне 1000 грн до РД, в июне 800 грн после РД, то:
а) до 14-го июля надо погасить 1500 грн?
б) погасить 2300 грн до 14-го июля?

с) погасить 1500 до 14 июля включительно
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:08

Гарячка говорит, что были регламентные роботы два дня, и поэтому, наверное, переводы у меня не работали.
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  • Бонус 100/50 грн за оформление КОКО кард от Forward Bank: http://lx4.me/c/J9gpURdN
Monk23
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  #<1 ... 4147414841494150
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