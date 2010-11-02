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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4148414941504151

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:56

  Assistant_Portal написав:Акція «КОКО free» - обслуговування Вашої КОКО КАРД (дебетової картки) безкоштовне!

Термін дії Акції «КОКО free» продовжено до 31.08.2020 р. (включно)
https://www.forward-bank.com/about/acti ... E_free.pdf
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 11:05

  Вкладчик1234 написав:
  Assistant_Portal написав:Акція «КОКО free» - обслуговування Вашої КОКО КАРД (дебетової картки) безкоштовне!

Термін дії Акції «КОКО free» продовжено до 31.08.2020 р. (включно)
https://www.forward-bank.com/about/acti ... E_free.pdf

Це де абонки 15 грн за менше 1000 не беруть?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 11:46

Квесторе_поверніться ага
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 12:04

[quote="5004070:MASolomko"]avoska220, по дебетке с 15.07 будет 9 % на остаток 15'000,01 грн и выше. По кредитке не помню, чтобы опускали ниже 12 %.

Cпасибо конечно,это я знаю,но вчера зашел в приложение на телефоне,выбрал карту,проверял на включеннось смс,и проверил тарифы а там,на кредитке,на свои,условия: от 100...15000-15%,от 15001-10% :shock: Кому верить?
Ну и 2 вопрос, сколько должно капнуть за полный месяц, с 15000 по дебетке и в гривнапх и в %,не обманывает ли банк?
avoska220
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