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[quote="5004070:MASolomko"]avoska220, по дебетке с 15.07 будет 9 % на остаток 15'000,01 грн и выше. По кредитке не помню, чтобы опускали ниже 12 %.
Cпасибо конечно,это я знаю,но вчера зашел в приложение на телефоне,выбрал карту,проверял на включеннось смс,и проверил тарифы а там,на кредитке,на свои,условия: от 100...15000-15%,от 15001-10% Кому верить? Ну и 2 вопрос, сколько должно капнуть за полный месяц, с 15000 по дебетке и в гривнапх и в %,не обманывает ли банк?