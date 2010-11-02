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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 лип, 2020 13:00
5655 попадает и в одежду и в спорт, кто знает что в таком случае с кешбеком происходит?
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Ivanhoe
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Додано: Чет 02 лип, 2020 13:12
Alien написав:avoska220
А ви калькулятором користуватись не вмієте? Якщо на рахунку непорушно лежало 15000 і не було ніяких рухів (що майже неможливо, бо я к мінімум була виплата нарахування % за травень) - то в ніч на 1 липня мало бути зараховано 15000*33/366*0,15*0,805=163,30 грн. 33 дні - бо за травень Форвард платив % лише по 29 травня не включно, і 29-31 - перейшли на червень.
Якщо ваша сума менша - значить у вас був рух і ви не вгадали з поповненням-перенесенням зайвих сумі і як наслідок Вам нарахували десь по меншій ставці
UPD. По травню це моє припущення що нарахували за 3 дні. Можливо за 2. Точно не підраховував, бо невеликий рух по підконтрольним мені карткам був. Виплати склали 160,73, 163,24, 171,80
Спасибо,за ответ,я правильно не могу посчитать,1.у меня не полный месяц,
2.у меня формула другая 15000*30-31*0,15/366/100 это за месяц.
Растолкуйте,что за 0,805 в вашей формуле и почему в маю так получилось?
0805 похоже на налоги 19,5%?
Востаннє редагувалось avoska220
в Чет 02 лип, 2020 13:16, всього редагувалось 1 раз.
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avoska220
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Додано: Чет 02 лип, 2020 13:13
Vorlon написав:avoska220
У меня по двум счетам 163,17 и 163,18.
спасибо.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 13:27
avoska220 написав:
Растолкуйте,что за 0,805 в вашей формуле и почему в маю так получилось?
0805 похоже на налоги 19,5%?
В травні так вийшло, бо кінець місяця закінчувався вихідними, а Форвард не полюбляє платити наперед, тому проводка за травень була пізно увечері 29 травня і охоплювала по різним оцінкам або 28 або 29 днів травня. %% на залишок за останні (не враховані в травневій виплаті) дні травня сплачувалися уже в червневих виплатах.
Ну а помноживши суму на 0,805 - отримуємо чисту суму до виплати без урахування оподаткування та сплати військового "кролячого" збору
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Ой+
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