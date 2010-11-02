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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 лип, 2020 13:00
5655 попадает и в одежду и в спорт, кто знает что в таком случае с кешбеком происходит?
Додано: Чет 02 лип, 2020 13:12
Спасибо,за ответ,я правильно не могу посчитать,1.у меня не полный месяц,
2.у меня формула другая 15000*30-31*0,15/366/100 это за месяц.
Растолкуйте,что за 0,805 в вашей формуле и почему в маю так получилось?
0805 похоже на налоги 19,5%?
Востаннє редагувалось avoska220 в Чет 02 лип, 2020 13:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 02 лип, 2020 13:13
Додано: Чет 02 лип, 2020 13:27
Re: Форвард Банк Forward Bank
В травні так вийшло, бо кінець місяця закінчувався вихідними, а Форвард не полюбляє платити наперед, тому проводка за травень була пізно увечері 29 травня і охоплювала по різним оцінкам або 28 або 29 днів травня. %% на залишок за останні (не враховані в травневій виплаті) дні травня сплачувалися уже в червневих виплатах.
Ну а помноживши суму на 0,805 - отримуємо чисту суму до виплати без урахування оподаткування та сплати військового "кролячого" збору
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Чет 02 лип, 2020 15:59
Почему ни в сообщениях, ни в истории нет записи о поступлении % на остаток?
Додано: Чет 02 лип, 2020 16:11
Re: Форвард Банк Forward Bank
andreyiskra, раньше запись отобразилось. А вот как 2 месяца никакого уведомления об этом нет.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Чет 02 лип, 2020 16:46
andreyiskra в выписке есть.. если бесит - обратитесь на ГЛ, може допилят
Кешбечные карты!
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