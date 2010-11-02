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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4149415041514152

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:00

5655 попадает и в одежду и в спорт, кто знает что в таком случае с кешбеком происходит?
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:12

  Alien написав:avoska220 А ви калькулятором користуватись не вмієте? Якщо на рахунку непорушно лежало 15000 і не було ніяких рухів (що майже неможливо, бо я к мінімум була виплата нарахування % за травень) - то в ніч на 1 липня мало бути зараховано 15000*33/366*0,15*0,805=163,30 грн. 33 дні - бо за травень Форвард платив % лише по 29 травня не включно, і 29-31 - перейшли на червень.
Якщо ваша сума менша - значить у вас був рух і ви не вгадали з поповненням-перенесенням зайвих сумі і як наслідок Вам нарахували десь по меншій ставці
UPD. По травню це моє припущення що нарахували за 3 дні. Можливо за 2. Точно не підраховував, бо невеликий рух по підконтрольним мені карткам був. Виплати склали 160,73, 163,24, 171,80


Спасибо,за ответ,я правильно не могу посчитать,1.у меня не полный месяц,
2.у меня формула другая 15000*30-31*0,15/366/100 это за месяц.
Растолкуйте,что за 0,805 в вашей формуле и почему в маю так получилось?

0805 похоже на налоги 19,5%?
Востаннє редагувалось avoska220 в Чет 02 лип, 2020 13:16, всього редагувалось 1 раз.
avoska220
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:13

  Vorlon написав:avoska220
У меня по двум счетам 163,17 и 163,18.

спасибо.
avoska220
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

  avoska220 написав:Растолкуйте,что за 0,805 в вашей формуле и почему в маю так получилось?

0805 похоже на налоги 19,5%?

В травні так вийшло, бо кінець місяця закінчувався вихідними, а Форвард не полюбляє платити наперед, тому проводка за травень була пізно увечері 29 травня і охоплювала по різним оцінкам або 28 або 29 днів травня. %% на залишок за останні (не враховані в травневій виплаті) дні травня сплачувалися уже в червневих виплатах.
Ну а помноживши суму на 0,805 - отримуємо чисту суму до виплати без урахування оподаткування та сплати військового "кролячого" збору
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 15:59

Почему ни в сообщениях, ни в истории нет записи о поступлении % на остаток?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 16:11

Re: Форвард Банк Forward Bank

andreyiskra, раньше запись отобразилось. А вот как 2 месяца никакого уведомления об этом нет. :(
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 16:46

andreyiskra в выписке есть.. если бесит - обратитесь на ГЛ, може допилят
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 18:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

После обращение в поддержку, списали побор за " понадлимитная забаргованисть"
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 22:18

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Ivanhoe написав:5655

теоретически по спорту проведется, по идее, в обновленном приложении покажет

хотя стремно, конечно, у них это может быть неотрегулировано - когда такое пересечение категорий в одном месяце

ну и - фантастическое - начислится по двум сразу )))))
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