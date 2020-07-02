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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:19
chipmunk
ты бы фашик ешо адольфа на аватарку прилепил...
а шо делать?
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чик
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:58
ukrprom2014 написав: cohan написав:
ну и - фантастическое - начислится по двум сразу )))))
Не начислится, не надейтесь.
А на что надеятся?
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rollo
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:00
rollo
на справедливость
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