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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:19

chipmunk
ты бы фашик ешо адольфа на аватарку прилепил...
а шо делать?
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Повідомлень: 6120
З нами з: 03.01.09
Подякував: 4683 раз.
Подякували: 711 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:58

  ukrprom2014 написав:
  cohan написав:ну и - фантастическое - начислится по двум сразу )))))

Не начислится, не надейтесь.

А на что надеятся? :roll:
rollo
 
Повідомлень: 798
З нами з: 20.10.19
Подякував: 24 раз.
Подякували: 74 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:00

rollo на справедливость :)
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  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1570
З нами з: 08.04.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 104 раз.
 
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