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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4151415241534154>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:19

chipmunk
ты бы фашик ешо адольфа на аватарку прилепил...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:58

  ukrprom2014 написав:
  cohan написав:ну и - фантастическое - начислится по двум сразу )))))

Не начислится, не надейтесь.

А на что надеятся? :roll:
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:00

rollo на справедливость :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:26

Re: Форвард Банк Forward Bank

как мне надоели глупости от форвад банки, перечисление между СВОИМИ счетами, требует смс, которое не приходит. Ну подумайте зачем между своими счетами смс? если кто то завладел моим телефоном, смог его разблокировать, смог войти в интернет - банк то и смс он тоже получит. Требуйте хотя бы отпечаток пальца для транзакции, смс - рудимент прошлого.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:38

Re: Форвард Банк Forward Bank

  vitaliian написав:Ну подумайте зачем между своими счетами смс? если кто то завладел моим телефоном, смог его разблокировать, смог войти в интернет - банк то и смс он тоже получит.

А зачем смс для перевода на чужие счета, "если кто то завладел моим телефоном, смог его разблокировать, смог войти в интернет - банк то и смс он тоже получит"? Далеко не во всех банковских приложениях даже для перевода наружу банка требуется дополнительное подтверждение. А так да, не знаю, нужно ли дополнительное подтверждение для перевода между своими счетами внутри одного банка.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
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  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:45

Ну в самом банке вы должны будете подписать любую платёжку на любое свое действие. Вот СМС-пароль и есть ваша подпись
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:53

  clientage написав:Ну в самом банке вы должны будете подписать любую платёжку на любое свое действие. Вот СМС-пароль и есть ваша подпись
я не возражаю против подписи, но почему я вхожу в приложение по отпечатку а пароль подтверждение получаю в смс? разве смс более прогрессивный и защищёный канал, чем отпечаток?
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:56

vitaliian такая процедура
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:57

Re: Форвард Банк Forward Bank

  vitaliian написав:разве смс более прогрессивный и защищёный канал, чем отпечаток?

А у некоторых финансовый номер находится вообще в отдельном телефоне, не в том, на котором стоит приложение.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
ingtrans
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ingtrans
У параноиков с миллионами миллионов на счету :mrgreen:
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