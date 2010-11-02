Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:26

как мне надоели глупости от форвад банки, перечисление между СВОИМИ счетами, требует смс, которое не приходит. Ну подумайте зачем между своими счетами смс? если кто то завладел моим телефоном, смог его разблокировать, смог войти в интернет - банк то и смс он тоже получит. Требуйте хотя бы отпечаток пальца для транзакции, смс - рудимент прошлого.

верю в евро... по 1,4

не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,