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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:19
chipmunk
ты бы фашик ешо адольфа на аватарку прилепил...
а шо делать?
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чик
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:58
ukrprom2014 написав: cohan написав:
ну и - фантастическое - начислится по двум сразу )))))
Не начислится, не надейтесь.
А на что надеятся?
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rollo
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:00
rollo
на справедливость
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omb
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:26
как мне надоели глупости от форвад банки, перечисление между СВОИМИ счетами, требует смс, которое не приходит. Ну подумайте зачем между своими счетами смс? если кто то завладел моим телефоном, смог его разблокировать, смог войти в интернет - банк то и смс он тоже получит. Требуйте хотя бы отпечаток пальца для транзакции, смс - рудимент прошлого.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
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vitaliian
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:38
vitaliian написав:
Ну подумайте зачем между своими счетами смс? если кто то завладел моим телефоном, смог его разблокировать, смог войти в интернет - банк то и смс он тоже получит.
А зачем смс для перевода на чужие счета, "если кто то завладел моим телефоном, смог его разблокировать, смог войти в интернет - банк то и смс он тоже получит"? Далеко не во всех банковских приложениях даже для перевода наружу банка требуется дополнительное подтверждение. А так да, не знаю, нужно ли дополнительное подтверждение для перевода между своими счетами внутри одного банка.
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ingtrans
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:45
Ну в самом банке вы должны будете подписать любую платёжку на любое свое действие. Вот СМС-пароль и есть ваша подпись
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:53
clientage написав:
Ну в самом банке вы должны будете подписать любую платёжку на любое свое действие. Вот СМС-пароль и есть ваша подпись
я не возражаю против подписи, но почему я вхожу в приложение по отпечатку а пароль подтверждение получаю в смс? разве смс более прогрессивный и защищёный канал, чем отпечаток?
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
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vitaliian
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:56
vitaliian такая процедура
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:57
vitaliian написав:
разве смс более прогрессивный и защищёный канал, чем отпечаток?
А у некоторых финансовый номер находится вообще в отдельном телефоне, не в том, на котором стоит приложение.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
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ingtrans
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:59
ingtrans
У параноиков с миллионами миллионов на счету
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