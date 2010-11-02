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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4151415241534154

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:02

  Vorlon написав:ingtrans
У параноиков с миллионами миллионов на счету :mrgreen:

Ну на счет миллионов миллионов я не уверен :mrgreen:
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
ingtrans
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Повідомлень: 1309
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:49

Vorlon порядок должен быть в консерватории :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:01

  ingtrans написав:
  Vorlon написав:ingtrans
У параноиков с миллионами миллионов на счету :mrgreen:

Ну на счет миллионов миллионов я не уверен :mrgreen:

При тому, що багато кого з людей можна і справді назвати параноїками, це тим не менш не відміняє того факту, що одним з доволі популярних способів заволодіння чужими коштами ще часів давно вже зниклого Аукро був и лишається спосіб під назвою "увести номер фінансового телефону". Ну а як цього не допустити кожний вирішує по своєму. І нічого поганого в такій "параної" особисто я не бачу.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ну и некоторые банки блокируют счета, ИБ и моб. приложение если входить в несколько аккаунтов с одного устройства.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:26

  Alien написав:При тому, що багато кого з людей можна і справді назвати параноїками, це тим не менш не відміняє того факту, що одним з доволі популярних способів заволодіння чужими коштами ще часів давно вже зниклого Аукро був и лишається спосіб під назвою "увести номер фінансового телефону". Ну а як цього не допустити кожний вирішує по своєму. І нічого поганого в такій "параної" особисто я не бачу.

Цей спосіб не працює, якщо номер на контракті, як у мене. І безпечно, і тариф дешевше, ніж на передоплаті.
Кешбек від МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
    tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221
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  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:41

  vitaliian написав:
  clientage написав:Ну в самом банке вы должны будете подписать любую платёжку на любое свое действие. Вот СМС-пароль и есть ваша подпись
я не возражаю против подписи, но почему я вхожу в приложение по отпечатку а пароль подтверждение получаю в смс? разве смс более прогрессивный и защищёный канал, чем отпечаток?

В данном случае не важна прогрессивность, это такая себе 2FA - для подтверждения критически важных действий надо чтобы клиент подтвердил операцию ещё один независимым способом.

Можно было сделать с точностью до наоборот: входить по СМС, подтверждать отпечатком. Но это явно неудобней так как отпечаток и проще и быстрее и работает даже там где нет мобильной сети.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:46

  Striker написав:Цей спосіб не працює, якщо номер на контракті, як у мене. І безпечно, і тариф дешевше, ніж на передоплаті.
сейчас можно паспорт привязать к номеру и тоже будет тяжело увести
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:11

  Striker написав:
  Alien написав:При тому, що багато кого з людей можна і справді назвати параноїками, це тим не менш не відміняє того факту, що одним з доволі популярних способів заволодіння чужими коштами ще часів давно вже зниклого Аукро був и лишається спосіб під назвою "увести номер фінансового телефону". Ну а як цього не допустити кожний вирішує по своєму. І нічого поганого в такій "параної" особисто я не бачу.

Цей спосіб не працює, якщо номер на контракті, як у мене. І безпечно, і тариф дешевше, ніж на передоплаті.

Дешевше 5 грн. на рiк, необхiдних для пiдтримки фiнномера? Не думаю, що ваш контракт настiльки дешевий. Втiм як тут вже написали до пашпорту можна прив'язати i припейд сiмку. Але особисто менi хочеться щоб в рiзних органiзацiях таких як ОпСоСи про мене знали якомога менше. Тому особисто менi окремий фiн номер, який знають лише банки, бiльш до вподоби.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:16

  Alien написав:
  Striker написав:
  Alien написав:При тому, що багато кого з людей можна і справді назвати параноїками, це тим не менш не відміняє того факту, що одним з доволі популярних способів заволодіння чужими коштами ще часів давно вже зниклого Аукро був и лишається спосіб під назвою "увести номер фінансового телефону". Ну а як цього не допустити кожний вирішує по своєму. І нічого поганого в такій "параної" особисто я не бачу.

Цей спосіб не працює, якщо номер на контракті, як у мене. І безпечно, і тариф дешевше, ніж на передоплаті.

Дешевше 5 грн. на рiк, необхiдних для пiдтримки фiнномера? Не думаю, що ваш контракт настiльки дешевий. Втiм як тут вже написали до пашпорту можна прив'язати i припейд сiмку. Але особисто менi хочеться щоб в рiзних органiзацiях таких як ОпСоСи про мене знали якомога менше. Тому особисто менi окремий фiн номер, який знають лише банки, бiльш до вподоби.

Один финномер на контракте(Лайфселл) и только для банков,исходящие исключительно на банковские номера и карточка в телефоне 2-G only.
никому не верю
sens
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