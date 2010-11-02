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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:49
Vorlon
порядок должен быть в консерватории
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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omb
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:01
При тому, що багато кого з людей можна і справді назвати параноїками, це тим не менш не відміняє того факту, що одним з доволі популярних способів заволодіння чужими коштами ще часів давно вже зниклого Аукро був и лишається спосіб під назвою "увести номер фінансового телефону". Ну а як цього не допустити кожний вирішує по своєму. І нічого поганого в такій "параної" особисто я не бачу.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:09
Ну и некоторые банки блокируют счета, ИБ и моб. приложение если входить в несколько аккаунтов с одного устройства.
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lel
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:26
Alien написав:
При тому, що багато кого з людей можна і справді назвати параноїками, це тим не менш не відміняє того факту, що одним з доволі популярних способів заволодіння чужими коштами ще часів давно вже зниклого Аукро був и лишається спосіб під назвою "увести номер фінансового телефону"
. Ну а як цього не допустити кожний вирішує по своєму. І нічого поганого в такій "параної" особисто я не бачу.
Цей спосіб не працює, якщо номер на контракті, як у мене. І безпечно, і тариф дешевше, ніж на передоплаті.
Кешбек від МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
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Striker
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:41
vitaliian написав: clientage написав:
Ну в самом банке вы должны будете подписать любую платёжку на любое свое действие. Вот СМС-пароль и есть ваша подпись
я не возражаю против подписи, но почему я вхожу в приложение по отпечатку а пароль подтверждение получаю в смс? разве смс более прогрессивный и защищёный канал, чем отпечаток?
В данном случае не важна прогрессивность, это такая себе 2FA - для подтверждения критически важных действий надо чтобы клиент подтвердил операцию ещё один независимым способом.
Можно было сделать с точностью до наоборот: входить по СМС, подтверждать отпечатком. Но это явно неудобней так как отпечаток и проще и быстрее и работает даже там где нет мобильной сети.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:46
Striker написав:
Цей спосіб не працює, якщо номер на контракті, як у мене. І безпечно, і тариф дешевше, ніж на передоплаті.
сейчас можно паспорт привязать к номеру и тоже будет тяжело увести
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:11
Striker написав: Alien написав:
При тому, що багато кого з людей можна і справді назвати параноїками, це тим не менш не відміняє того факту, що одним з доволі популярних способів заволодіння чужими коштами ще часів давно вже зниклого Аукро був и лишається спосіб під назвою "увести номер фінансового телефону"
. Ну а як цього не допустити кожний вирішує по своєму. І нічого поганого в такій "параної" особисто я не бачу.
Цей спосіб не працює, якщо номер на контракті, як у мене. І безпечно, і тариф дешевше, ніж на передоплаті.
Дешевше 5 грн. на рiк, необхiдних для пiдтримки фiнномера? Не думаю, що ваш контракт настiльки дешевий. Втiм як тут вже написали до пашпорту можна прив'язати i припейд сiмку. Але особисто менi хочеться щоб в рiзних органiзацiях таких як ОпСоСи про мене знали якомога менше. Тому особисто менi окремий фiн номер, який знають лише банки, бiльш до вподоби.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:16
Alien написав: Striker написав: Alien написав:
При тому, що багато кого з людей можна і справді назвати параноїками, це тим не менш не відміняє того факту, що одним з доволі популярних способів заволодіння чужими коштами ще часів давно вже зниклого Аукро був и лишається спосіб під назвою "увести номер фінансового телефону"
. Ну а як цього не допустити кожний вирішує по своєму. І нічого поганого в такій "параної" особисто я не бачу.
Цей спосіб не працює, якщо номер на контракті, як у мене. І безпечно, і тариф дешевше, ніж на передоплаті.
Дешевше 5 грн. на рiк, необхiдних для пiдтримки фiнномера? Не думаю, що ваш контракт настiльки дешевий. Втiм як тут вже написали до пашпорту можна прив'язати i припейд сiмку. Але особисто менi хочеться щоб в рiзних органiзацiях таких як ОпСоСи про мене знали якомога менше. Тому особисто менi окремий фiн номер, який знають лише банки, бiльш до вподоби.
Один финномер на контракте(Лайфселл) и только для банков,исходящие исключительно на банковские номера и карточка в телефоне 2-G only.
никому не верю
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