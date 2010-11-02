Striker написав:
80 грн в місяць з усім необхідним.
Тобто не дешевше ніж на передплаті як ви спочатку писали. От і добре. Ну а фобії то таке - однією більше, однією менше, хто їх рахує. Вони ж не заважають жити. Та їсти не просять. А як поглянути з іншого боку то якщо, не приведи Боже, вкрадуть у Вас ваш двохсімочний телефон, чи втратите його якимсь іншим чином - то напевне будете мати багато зайвого клопоту. А ймовірність викрадення моєї фінансової "труби", яка переважну більшість часу лежить удома, вкрай примарна.