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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 18:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Striker написав:80 грн в місяць з усім необхідним.
Тобто не дешевше ніж на передплаті як ви спочатку писали. От і добре. Ну а фобії то таке - однією більше, однією менше, хто їх рахує. Вони ж не заважають жити. Та їсти не просять. А як поглянути з іншого боку то якщо, не приведи Боже, вкрадуть у Вас ваш двохсімочний телефон, чи втратите його якимсь іншим чином - то напевне будете мати багато зайвого клопоту. А ймовірність викрадення моєї фінансової "труби", яка переважну більшість часу лежить удома, вкрай примарна.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 18:25

  Alien написав:Дешевше 5 грн. на рiк, необхiдних для пiдтримки фiнномера?
вот блин, я по 50 платил... оказывается баловал лайф :mrgreen:
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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