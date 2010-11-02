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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 18:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Striker написав:80 грн в місяць з усім необхідним.
Тобто не дешевше ніж на передплаті як ви спочатку писали. От і добре. Ну а фобії то таке - однією більше, однією менше, хто їх рахує. Вони ж не заважають жити. Та їсти не просять. А як поглянути з іншого боку то якщо, не приведи Боже, вкрадуть у Вас ваш двохсімочний телефон, чи втратите його якимсь іншим чином - то напевне будете мати багато зайвого клопоту. А ймовірність викрадення моєї фінансової "труби", яка переважну більшість часу лежить удома, вкрай примарна.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 302
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 18:25

  Alien написав:Дешевше 5 грн. на рiк, необхiдних для пiдтримки фiнномера?
вот блин, я по 50 платил... оказывается баловал лайф :mrgreen:
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 19:03

  Alien написав:Тобто не дешевше ніж на передплаті як ви спочатку писали. От і добре. Ну а фобії то таке - однією більше, однією менше, хто їх рахує. Вони ж не заважають жити. Та їсти не просять. А як поглянути з іншого боку то якщо, не приведи Боже, вкрадуть у Вас ваш двохсімочний телефон, чи втратите його якимсь іншим чином - то напевне будете мати багато зайвого клопоту. А ймовірність викрадення моєї фінансової "труби", яка переважну більшість часу лежить удома, вкрай примарна.

1. Такий самий пакет послуг на передоплаті коштує біля 120 грн. 80=120?
2. Який клопіт? В телефон ніхто не зайде без відбитка і паролю. А сімку можна заблокувати і отримати нову з тим же номером.
3. Мені треба зробити платіж або перекинути гроші. Як це зробити, якщо телефон вдома, а я на роботі?
Кешбек від МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
    tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221
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  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 19:37

Striker
1. A навiщо мати саме ваш пакет? Достатньо такого де за 5 грн. поповнення номер збережеться ще на рiк.
2. Ну якшо усi цi блокування, перевипуски сiмок, перевстановлення рiзних додаткiв то не клопiт тодi так. Хоча... Тут протягом останнiх двох мiсяцiв обсмоктувалась одна iсторiя з панянкою, що нiбито щось заблокувала, але чималенькi кошти у пiдсумку втратила.
3. Працювати теж можна по рiзному. Наприклад в мене нема таких проблем. Втiм якщо для чогось номер потрiбний трубу не важко взяти з собою. Елементарне планування власних фiнансових дiй i можна легко уникнути потреби мати весь час фiнансовий номер поряд. За минулий рiк власне була лише одна ситуацiя, коли я мав незручнiсть через вiдсутнiсть фiнномера поряд.
Втiм я нiкому не нав'язую свiй спосiб керування фiнансами. Просто менi зручно одне, вам -iнше. Просто не треба ярликiв стосовно фобiй та параной
Востаннє редагувалось Alien в П'ят 03 лип, 2020 19:39, всього редагувалось 1 раз.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 19:39

  ingtrans написав:А у некоторых финансовый номер находится вообще в отдельном телефоне, не в том, на котором стоит приложение.

А некоторые - вообще не пользуются приложением, только олдскульным вебом )
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:23

omb
Достаточно и 12 коп. в год для поддержания номера.
Чтоб не флудить тут про Лайф за подробностями - в личку.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
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ukrprom2014
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