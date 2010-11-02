Додано: П'ят 03 лип, 2020 19:37

Striker

1. A навiщо мати саме ваш пакет? Достатньо такого де за 5 грн. поповнення номер збережеться ще на рiк.

2. Ну якшо усi цi блокування, перевипуски сiмок, перевстановлення рiзних додаткiв то не клопiт тодi так. Хоча... Тут протягом останнiх двох мiсяцiв обсмоктувалась одна iсторiя з панянкою, що нiбито щось заблокувала, але чималенькi кошти у пiдсумку втратила.

3. Працювати теж можна по рiзному. Наприклад в мене нема таких проблем. Втiм якщо для чогось номер потрiбний трубу не важко взяти з собою. Елементарне планування власних фiнансових дiй i можна легко уникнути потреби мати весь час фiнансовий номер поряд. За минулий рiк власне була лише одна ситуацiя, коли я мав незручнiсть через вiдсутнiсть фiнномера поряд.

Втiм я нiкому не нав'язую свiй спосiб керування фiнансами. Просто менi зручно одне, вам -iнше. Просто не треба ярликiв стосовно фобiй та параной

Востаннє редагувалось Alien в П'ят 03 лип, 2020 19:39, всього редагувалось 1 раз.