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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 лип, 2020 18:13
Striker написав:
80 грн в місяць з усім необхідним.
Тобто не дешевше ніж на передплаті як ви спочатку писали. От і добре. Ну а фобії то таке - однією більше, однією менше, хто їх рахує. Вони ж не заважають жити. Та їсти не просять. А як поглянути з іншого боку то якщо, не приведи Боже, вкрадуть у Вас ваш двохсімочний телефон, чи втратите його якимсь іншим чином - то напевне будете мати багато зайвого клопоту. А ймовірність викрадення моєї фінансової "труби", яка переважну більшість часу лежить удома, вкрай примарна.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 18:25
Alien написав:
Дешевше 5 грн. на рiк, необхiдних для пiдтримки фiнномера?
вот блин, я по 50 платил... оказывается баловал лайф
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Вопросы - в личку!
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 19:03
Alien написав:
Тобто не дешевше ніж на передплаті як ви спочатку писали. От і добре. Ну а фобії то таке - однією більше, однією менше, хто їх рахує. Вони ж не заважають жити. Та їсти не просять. А як поглянути з іншого боку то якщо, не приведи Боже, вкрадуть у Вас ваш двохсімочний телефон, чи втратите його якимсь іншим чином - то напевне будете мати багато зайвого клопоту. А ймовірність викрадення моєї фінансової "труби", яка переважну більшість часу лежить удома, вкрай примарна.
1. Такий самий пакет послуг на передоплаті коштує біля 120 грн. 80=120?
2. Який клопіт? В телефон ніхто не зайде без відбитка і паролю. А сімку можна заблокувати і отримати нову з тим же номером.
3. Мені треба зробити платіж або перекинути гроші. Як це зробити, якщо телефон вдома, а я на роботі?
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 19:37
Striker
1. A навiщо мати саме ваш пакет? Достатньо такого де за 5 грн. поповнення номер збережеться ще на рiк.
2. Ну якшо усi цi блокування, перевипуски сiмок, перевстановлення рiзних додаткiв то не клопiт тодi так. Хоча... Тут протягом останнiх двох мiсяцiв обсмоктувалась одна iсторiя з панянкою, що нiбито щось заблокувала, але чималенькi кошти у пiдсумку втратила.
3. Працювати теж можна по рiзному. Наприклад в мене нема таких проблем. Втiм якщо для чогось номер потрiбний трубу не важко взяти з собою. Елементарне планування власних фiнансових дiй i можна легко уникнути потреби мати весь час фiнансовий номер поряд. За минулий рiк власне була лише одна ситуацiя, коли я мав незручнiсть через вiдсутнiсть фiнномера поряд.
Втiм я нiкому не нав'язую свiй спосiб керування фiнансами. Просто менi зручно одне, вам -iнше. Просто не треба ярликiв стосовно фобiй та параной
Востаннє редагувалось Alien
в П'ят 03 лип, 2020 19:39, всього редагувалось 1 раз.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 19:39
ingtrans написав:
А у некоторых финансовый номер находится вообще в отдельном телефоне, не в том, на котором стоит приложение.
А некоторые - вообще не пользуются приложением, только олдскульным вебом )
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:23
omb
Достаточно и 12 коп. в год для поддержания номера.
Чтоб не флудить тут про Лайф за подробностями - в личку.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:32
ukrprom2014 та я переживу, сенки за заботу
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:37
Striker написав:Alien
80 грн в місяць з усім необхідним. В моєму телефоні 2 сімки - Лайф і МТС, другий потрібен для роботи. Ще третю сімку вже не запихнеш і мені й так норм, фобій не маю.
было ранее - 1 смарт , на 2 сим ( КС и ВФ ) , также висели в трее - СИП от ИТ(094) и БИП ( лайфселл ). Такой себе 4-симник на 8-9 работы от 1 заряда
никому не верю
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Додано: Суб 04 лип, 2020 15:25
ukrprom2014 написав:omb
Достаточно и 12 коп. в год для поддержания номера.
Чтоб не флудить тут про Лайф за подробностями - в личку.
Вообще-то достаточно сделать звонок на номер Киевстар и срок действия продлен на год. Зачем вообще на это тратить деньги не понимаю.
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Додано: Суб 04 лип, 2020 18:33
Тут многие писали, что после получения кредитки идёт массовый телефонный спам. Сижу 4-ый день - жду, хоть бы кто позвонил, скучно
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