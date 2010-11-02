Додано: Суб 04 лип, 2020 19:09

Vorlon написав: Alien написав: Втiм якщо для чогось номер потрiбний трубу не важко взяти з собою. Елементарне планування власних фiнансових дiй i можна легко уникнути потреби мати весь час фiнансовий номер поряд. За минулий рiк власне була лише одна ситуацiя, коли я мав незручнiсть через вiдсутнiсть фiнномера поряд. Втiм якщо для чогось номер потрiбний трубу не важко взяти з собою. Елементарне планування власних фiнансових дiй i можна легко уникнути потреби мати весь час фiнансовий номер поряд. За минулий рiк власне була лише одна ситуацiя, коли я мав незручнiсть через вiдсутнiсть фiнномера поряд.

Та можно и гири с собой таскать - так сказать, для повышения выносливости



Может вы на пенсии... Но я не представляю себе вот вообще никак чтобы распланировать себе на год вперёд когда брать с собой второй телефон, да и зачем??? У меня было бесконечное число ситуаций, когда он нужен был здесь и сейчас, а утром об этом я мог не знать. Да даже 3DS получить! Я в шоке, я до сих пор не могу прийти в себя, как так можно - в голове не укладывается...



А если ваш счёт начнут "обносить" - вы только вечером об этом узнаете? И оно того стоит на самом деле? Та можно и гири с собой таскать - так сказать, для повышения выносливостиМожет вы на пенсии... Но я не представляю себе вот вообще никак чтобы распланировать себе на год вперёд когда брать с собой второй телефон, да и зачем??? У меня было бесконечное число ситуаций, когда он нужен был здесь и сейчас, а утром об этом я мог не знать. Да даже 3DS получить! Я в шоке, я до сих пор не могу прийти в себя, как так можно - в голове не укладывается...А если ваш счёт начнут "обносить" - вы только вечером об этом узнаете? И оно того стоит на самом деле?

Ну якщо ви не можете собі представити то не значить, що це неможливо. Ви міркуєте власними поняттями, звичками, підходами - вони зручні вам. Іншим людям зручні інші, під які вони і приймають певні свої безпекові рішенні. А порівнювати гирю зі 100-грамовою трубкою вважаю недоречним - у портфелі з паперами розміщується легко і особливих незручностей при переміщенні по місту на авто взагалі не відчувається.Щодо "обносить" рахунок - напевне ви знаєте і інші види захисту коштів на рахунках як то ощадні субрахунки до карток, ліміти на певні операції. При цьому ви забуваєте одну просту річ - на основному телефоні стоять додатки куди надходять пуші - тому інформацію про початок "обнесення" рахунку я отримаю по більшості з власних рахунків, що не убезпечені іншим чином.Тому користуючись тим що вам зручно, вважаю що не варто зневажливо ставитись до тих, хто вирішив поступати по своєму, не так як ви.Варто чи не варто - кожен вирішує для себе сам. І мої міркування з цього приводу вам точно ні до чого. Вони просто є і мені зручні не менше ніж вам зручні ваші.