RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4153415441554156

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 18:40

  Alien написав:Втiм якщо для чогось номер потрiбний трубу не важко взяти з собою. Елементарне планування власних фiнансових дiй i можна легко уникнути потреби мати весь час фiнансовий номер поряд. За минулий рiк власне була лише одна ситуацiя, коли я мав незручнiсть через вiдсутнiсть фiнномера поряд.

Та можно и гири с собой таскать - так сказать, для повышения выносливости :mrgreen:

Может вы на пенсии... Но я не представляю себе вот вообще никак чтобы распланировать себе на год вперёд когда брать с собой второй телефон, да и зачем??? У меня было бесконечное число ситуаций, когда он нужен был здесь и сейчас, а утром об этом я мог не знать. Да даже 3DS получить! Я в шоке, я до сих пор не могу прийти в себя, как так можно - в голове не укладывается...

А если ваш счёт начнут "обносить" - вы только вечером об этом узнаете? И оно того стоит на самом деле?
Vorlon
 
Повідомлень: 8497
З нами з: 14.06.13
Подякував: 417 раз.
Подякували: 867 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 18:55

  Vorlon написав:Тут многие писали, что после получения кредитки идёт массовый телефонный спам. Сижу 4-ый день - жду, хоть бы кто позвонил, скучно :mrgreen:
до получения обзвон, обзвон после, если кредитку не дали
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1589
З нами з: 08.04.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 19:06

omb
Звонили пару раз за пол года, предлагали кредит наличными :)
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1771
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 19:09

  Vorlon написав:
  Alien написав:Втiм якщо для чогось номер потрiбний трубу не важко взяти з собою. Елементарне планування власних фiнансових дiй i можна легко уникнути потреби мати весь час фiнансовий номер поряд. За минулий рiк власне була лише одна ситуацiя, коли я мав незручнiсть через вiдсутнiсть фiнномера поряд.

Та можно и гири с собой таскать - так сказать, для повышения выносливости :mrgreen:

Может вы на пенсии... Но я не представляю себе вот вообще никак чтобы распланировать себе на год вперёд когда брать с собой второй телефон, да и зачем??? У меня было бесконечное число ситуаций, когда он нужен был здесь и сейчас, а утром об этом я мог не знать. Да даже 3DS получить! Я в шоке, я до сих пор не могу прийти в себя, как так можно - в голове не укладывается...

А если ваш счёт начнут "обносить" - вы только вечером об этом узнаете? И оно того стоит на самом деле?

Ну якщо ви не можете собі представити то не значить, що це неможливо. Ви міркуєте власними поняттями, звичками, підходами - вони зручні вам. Іншим людям зручні інші, під які вони і приймають певні свої безпекові рішенні. А порівнювати гирю зі 100-грамовою трубкою вважаю недоречним - у портфелі з паперами розміщується легко і особливих незручностей при переміщенні по місту на авто взагалі не відчувається.
Щодо "обносить" рахунок - напевне ви знаєте і інші види захисту коштів на рахунках як то ощадні субрахунки до карток, ліміти на певні операції. При цьому ви забуваєте одну просту річ - на основному телефоні стоять додатки куди надходять пуші - тому інформацію про початок "обнесення" рахунку я отримаю по більшості з власних рахунків, що не убезпечені іншим чином.
Тому користуючись тим що вам зручно, вважаю що не варто зневажливо ставитись до тих, хто вирішив поступати по своєму, не так як ви.
Варто чи не варто - кожен вирішує для себе сам. І мої міркування з цього приводу вам точно ні до чого. Вони просто є і мені зручні не менше ніж вам зручні ваші.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 304
З нами з: 12.01.20
Подякував: 18 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 19:11

Vorlon в день получения карты жене (на следующий день как карту получили вы в том же отделении) позвонили из киевского номера и очень просили взять еще и кредит наличными
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4663
З нами з: 20.03.15
Подякував: 82 раз.
Подякували: 1043 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 20:20

  ukrprom2014 написав:omb
Звонили пару раз за пол года, предлагали кредит наличными :)
ну это другое, а то ж были звонки не надо ли кредит, когда в кредитке отказали
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1589
З нами з: 08.04.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4153415441554156
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hemi, liliya_logical, ramaz і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1661, 1662, 1663
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
16625 2303755
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 лип, 2020 20:41
Hemi
Альфа-Банк 1 ... 8739, 8740, 8741
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
87400 10250330
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 лип, 2020 20:11
Skiw
Банк Глобус 1 ... 694, 695, 696
Модератор » Вів 02 лис, 2010 15:22
6955 898484
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 лип, 2020 17:11
reef

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (16626)
04.07.2020 20:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.