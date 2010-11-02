RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4154415541564157

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 16:14

  Adast написав:А как в Форварде открыть депозит Онлайн в валюте?
Нужно текущий счёт открывать? Я что-то не могу найти тарифы на его обслуживание у них на сайте.


але будьте обережні, бо в Форварді є два типи поточних рахунків
один має неприємну властивість - в день макс 1000 віддають, більше - під коміс!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8900
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 580 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4154415541564157
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: melkh, wolt450, Кочевник і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8741, 8742, 8743
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
87420 10254583
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 лип, 2020 15:44
Flamingo
А-Банк 1 ... 1664, 1665, 1666
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
16650 2306326
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 лип, 2020 14:56
omb
Банк Глобус 1 ... 695, 696, 697
Модератор » Вів 02 лис, 2010 15:22
6966 899651
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 лип, 2020 11:18
Amid

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (17093)
06.07.2020 17:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.