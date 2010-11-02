але будьте обережні, бо в Форварді є два типи поточних рахунків
один має неприємну властивість - в день макс 1000 віддають, більше - під коміс!
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Додано: Пон 06 лип, 2020 16:14
але будьте обережні, бо в Форварді є два типи поточних рахунків
один має неприємну властивість - в день макс 1000 віддають, більше - під коміс!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 07 лип, 2020 14:46
Забрал сегодня Коко кредитку, не было никаких проблем с отказом от страховки, возможно потому что кредитный лимит 0
Что интересно, карту не удалось активировать через приложение и спустя пару часов Форвард прислал смску что активировать можно будет через несколько дней и они мне об этом напишут.
Додано: Вів 07 лип, 2020 14:50
Re: Форвард Банк Forward Bank
Це Ощадний з лімітом 1000?
А поточний під депо без ліміту зняття валюти?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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